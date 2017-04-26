Президент Чехии отложил свой визит в США из-за ситуации вокруг КНДР

Прага, , 23:26 — REGNUM Официальный визит президента Чехии Милоша Земана в США был отложен из-за напряженной ситуации вокруг Северной Кореи, заявил новый посол Чешской Республики в США Гинек Кмоничек, 25 апреля сообщает Associated Press.

Кмоничек заявил, что рабочий график президента США Дональда Трампа полностью подчинен вопросам, связанным с северокорейским кризисом.

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Напомним, президент Трамп пригласил своего чешского коллегу посетить США в конце апреля. Земан является одним из немногих европейских лидеров, который поддержал Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

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25 апреля в Белом доме началось закрытое экстренное заседание Сената США и членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Северной Кореи, созванное по инициативе Трампа.

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