Трамп: Мы будем противостоять антисемитизму

Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп произнес в Капитолии речь, посвященную жертвам Холокоста и пообещал усилить борьбу с антисемитизмом и предрассудками, сообщает пресс-служба Белого дома.

В своей речи президент США обещал противостоять антисемитизму, искоренять предрассудки, осуждать ненависть.

«Мы будем говорить, мы будем действовать», — сказал Дональд Трамп, выступая в Капитолии.

Президент США заявил, что история многочисленных жертв Холокоста говорит о том, что недопустимо «уклоняться от того, чтобы говорить правду о зле», постоянно мечтающем воевать с невиновными людьми.

«Те, кто отрицают Холокост, являются сообщниками этого зла» — заявил Трамп.

«Сегодня мы даем себе зарок — никогда больше», — сказал Дональд Трамп в финале своей речи.

Кроме того, Дональд Трамп в качестве президента США пообещал «всегда быть с еврейским народом» и всегда поддерживать Израиль, который, по мнению Трампа, является большим другом и партнером США.

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