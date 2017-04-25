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Эрдоган: Я предупреждал США и РФ об ударах в Ираке и Сирии

Политика

Турецкие власти снова обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

Анкара, 25 апреля 2017, 22:42 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Куридистан, о военной операции против «курдских боевиков» в Ираке. Об этом он заявил сегодня, 25 апреля, в интервью агентству Reuters.

Эрдоган в категоричной форме заявил, что турецкая военная операция в городе Синджар на севере Ирака и северной Сирии продолжится до того, пока не будут уничтожены «все террористы».

Президент Турции подчеркнул, что не позволит, чтобы город Синджар стал базой для «боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК)».

«Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией, и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой Барзани был проинформирован», — сказал Эрдоган, имея в виду главу Иракского Курдистана Масуда Барзани.

При этом Эрдоган заявил, что сожалеет о гибели нескольких бойцов курдских отрядов пешмерга. Он подчеркнул, что Анкара не проводит операцию против пешмерги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон уже обрушился с критикой на Анкару за то, что турецкие ВВС нанесли удары по группировкам в Сирии и Ираке, которые поддерживаются США.

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