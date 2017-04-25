Украина рассмотрит вопрос об отключении ДНР от электроснабжения

Киев, , 22:34 — REGNUM В ближайшее время официальный Киев рассмотрит вопрос об отключении электроэнергии на территории Донецкой народной республики, заявил в своём видеоблоге в Facebook руководитель компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

По его словам, сейчас киевские власти не могут пойти на это из-за Авдеевки, так как еще не завершено строительство отдельной линии обеспечения энергией этого населённого пункта.

«В ближайшее время должно завершиться строительство компанией «ДТЭК Высоковольтные сети» нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник для Авдеевки. После этого встанет вопрос относительно продления или непродления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области», — сообщил Ковальчук в видеоблоге.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина в полночь 25 апреля отключила от электроснабжения территорию Луганской народной республики.

Причиной такого решения объявлена задолженность за поставленную Украиной, но не оплаченную электроэнергию. Долг потребителей, проживающих на территории ЛНР, якобы достиг суммы 5 млрд гривен.

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