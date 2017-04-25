США выразили Турции протест в связи ударами по курдам и сирийской оппозиции

Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Власти США напрямую выразили Турции свою обеспокоенность в связи с ударами по территории Сирийской Арабской Республики и Ирака. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил на брифинге исполняющий обязанности заместителя официального представителя Государственного департамента США Марк Тонер.

Ранее стало известно, что турецкие ВВС нанесли несколько ударов по позициям сирийских вооруженных группировок и иракских курдов, которые поддерживаются властями США.

Известно, что в результате бомбардировок турецких ВВС погибли более 30 человек. Американские военные, которые занимались подготовкой вооруженных формирований сирийской оппозиции и иракских курдов, не пострадали.

Тонер заявил, что США глубоко обеспокоены тем, что Турция нанесла удары на севере Сирии и Ирака не обеспечив должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы напрямую выразили эту обеспокоенность правительству Турции», — заявил Тонер