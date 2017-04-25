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Эрдоган: Турция может поменять свою позицию по вступлению в ЕС

Политика

Президент Турции сказал, что готов вынести вопрос о вступлении в Европейский союз на референдум

Анкара, 25 апреля 2017, 22:12 — REGNUM  Турция может пересмотреть свою позицию относительно вступления в Европейский союз, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 25 апреля сообщает Reuters.

Эрдоган подчеркнул, что позиция Турции может измениться в случае, если процесс вступления в Европейский союз затянется на длительный срок, а ряд европейских государств сохранит враждебный настрой в отношении Турции.

Президент Турции сказал, что готов вынести вопрос о вступлении в Европейский союз на референдум, добавив, что Турция не может терпеть бесконечно после 54 лет ожидания.

Эрдоган указал, что ультраправый лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в ходе предвыборной кампании заявила о возможном выходе Франции из состава Европейского союза. Президент Турции отметил, что европейский блок «находится на грани распада».

«Одна или две страны не могут поддерживать ЕС. Вам нужна такая страна, как Турция. Другая страна, символизирующая другую веру. Это сделает их очень сильными», — заявил президент Турции.

«Но страны — члены ЕС, похоже, не осознают этого факта, им очень трудно принять такую мусульманскую страну, как Турция», — добавил Эрдоган.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Турции, в связи с обеспокоенностью ситуацией с правами человека.

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