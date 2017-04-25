Пентагон подтвердил гибель курдских бойцов от турецких авиаударов

Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Сирийские и иракские бойцы из состава отрядов курдского ополчения погибли от авиаударов ВВС Турции, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявления представителей Пентагона.

«Это очень серьёзно», — приводит слова одного из американских высокопоставленных военных телеканал Fox News.

При этом телеканал уточняет, что среди попавших под удар курдских ополченцев не было американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдского ополчения на севере Ирака и на северо-востоке Сирии.

В сообщении Минобороны Турции, сделанном по этому поводу, говорится, что подвергнутые ударам позиции курдского ополчения являются «логовом сепаратисткой террористической организации (РПК) и ее ответвлений», которые официальная Анкара обвиняет в терактах и нападениях на своих силовиков.

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