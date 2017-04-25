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Против иностранных гостей форума в Ялте на Украине возбудили уголовные дела

Политика

Ранее МИД Украины выражал «решительный протест» в связи с проведением форума в Ялте

Киев, 25 апреля 2017, 21:20 — REGNUM  Украинские следственные органы возбудили уголовные дела против граждан иностранных государств, которые приняли участие в III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба украинской Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что в единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» иностранными гражданами, которые 20−22 апреля 2017 года участвовали в III Ялтинском международном экономическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает считать Крым своей территорией и не признает результаты референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Каждый раз, когда в Крыму проводится какое-либо значительное мероприятие, или когда на полуостров прилетает кто-либо из российских высокопоставленных политиков или чиновников, Киев выражает Москве очередной «решительный протест».

На этот раз украинская сторона выразила не только стандартный протест, но и возбудила уголовные дела против иностранных граждан, побывавших на форуме.

Стоит отметить, что на нынешнем форуме присутствовали более 2 тысяч человек из 46 стран мира.

Обычно украинские уголовные дела против иностранных граждан, побывавших в Крыму «без украинского разрешения», заканчиваются запретом на въезд на Украину сроком на три года.

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