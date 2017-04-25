Танзания изгнала из страны руководителя Программы развития ООН

Додома, , 20:53 — REGNUM Правительство Танзании отдало распоряжение об изгнании из страны руководителя Программы развития ООН (ПРООН) Авы Дабо, 25 апреля сообщает Associated Press.

В МИД Танзании указали, что Дабо, гражданка Гамбии, не смогла выстроить «отношения со своими коллегами» и проявила непрофессионализм в управлении ПРООН.

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Правительство Танзании вмешалось в ситуацию после того, как заметно снизилась результативность работы ПРООН, говорится в заявлении МИД страны.

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Считается, что Дабо уже покинула Танзанию. Ряд экспертов выразили мнение, что изгнание Дабо из страны носило политический характер из-за ее критики выборной кампании на полуавтономном архипелаге Занзибар в 2015 году.

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