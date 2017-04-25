Литва на пороге правительственного кризиса

Вильнюс, , 20:03 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сегодня, 25 апреля, заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с новоизбранным председателем Социал-демократической партии Литвы Гинтаутасом Палуцкасом. Кроме того, он призвал Палуцкаса «вернуться в реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам премьера, будучи вице-мэром Вильнюса, Палуцкас недостаточно активно участвовал в деятельности Сейма, и должен ближе познакомиться с парламентской фракцией социал-демократов. Так Сквернялис отреагировал на заявление нового председателя социал-демократов, которые являются главными и единственными партнёрами крестьян-зелёных в правящей коалиции, об условиях дальнейшей совместной работы. Палуцкас потребовал большего уважения социал-демократов и включения их предвыборных обещаний в программу правительства.

«Риторика должна измениться. Мы читаем о предъявлении каких-то условий. Нужно понимать и оценивать ситуацию адекватно, вернуться в реальность. А когда он вернется, тогда можно будет и поговорить», — заявил премьер в эфире госрадиостанции LRT.

22 апреля Палуцкас на пресс-конференции после победы на выборах председателя партии заявил, что встретится с премьером уже 24 апреля. Однако встречи до сих пор не произошло.

«Новому председателю нужно осознать, кем он стал. Я понимаю большую радость в связи с победой на выборной должности, но это внутреннее дело Социал-демократической партии. В национальном масштабе ничего не произошло. Это не парламентские выборы, хотя, судя по риторике новоизбранного председателя, кажется, что состоялись новые выборы в Сейм, сформировалось большинство, социал-демократы получили поддержку большинства избирателей», — сказал Сквярнялис.

Новый лидер социал-демократов не раз говорил, что в программе правительства должны отражаться и левые ценности, также он не исключает, что партия уйдет работать в оппозицию, если Союз крестьян и зеленых в своей работе будет опираться на консерваторов или либералов.

После парламентских выборов, состоявшихся осенью 2016 года, крестьяне получили 56 мест в Сейме, а их партнеры по коалиции социал-демократы — 19. Социал-демократы также делегировали в правительство 3 министров из 14.

Социал-демократы не будут «легкими, доступными и послушными партнерами без своих приоритетов», в свою очередь заявил сегодня сам Палуцкас. По его словам, хотя премьер Саулюс Сквернялис и утверждает, что в ближайшее время не планирует с ним встречаться, глава правительства будет приглашен на совещание коалиции.

«Если честно, я понимаю раздражение и напряжение премьера, потому что социал-демократы не будут такими легкими, доступными и послушными партнерами по коалиции, партнерами без своих приоритетов. Я понимаю, что выдвинутые нами цели или риторика приведут к тому, что премьеру и правительству придется больше постараться, чтобы выполнить предвыборные обещания — как наши, так и их самих — и это вызывает определенное раздражение. Но я считаю, что мы на встрече выясним отношения», — заявил Палуцкас журналистам.

«Да, не будет так, как прежде. Отношения будут другими, возможно, это вызывает определенное раздражение, но у нас есть ценности, свои приоритеты, и мы хотим их видеть в деятельности правительства», — подчеркнул политик.

«На самом деле Сквернялис прав, риторику нужно изменить, и не нужно идти к Сквернялису, нужно пригласить его на совещание коалиции, потому что, в конце концов, Сквернялис назначен на должность коалицией, поэтому мы точно изменим риторику», — отметил лидер социал-демократов на слова премьера о «возвращении в реальность. Он утверждал, что социал-демократы терпеливы, они подождут, пока партнеры по коалиции найдут время для разговора. Политик сказал, что не знает, что вызвало раздражение аграриев, и надеется это выяснить на встрече.

«С нас корона не упадет, мы терпеливы, у нас много опыта, мы подождем — не на этой неделе, так на следующей встретимся. Правительству и его деятельности необходима поддержка партнеров по коалиции. Конечно, эту поддержу можно получить и со стороны — у консерваторов, либералов, но тогда это уже не будет коалиция. Литва просто лишилась бы возможности осуществлять левую политику», — сказал Палуцкас. Он утверждал, что он необидчивый, и заявления премьера не повлияют на его стремление отстаивать социал-демократические ценности.

По словам Палуцкаса, если премьер не смотрит на него всерьез, он должен будет всерьез посмотреть на Социал-демократическую партию: «Смотрит он меня всерьез или нет — абсолютно неважно. Премьер и партнеры по коалиции должны серьезно смотреть на нашу партию. В этом случае я избран председателем, я представляю партию, представляю установки большей части членов нашей партии, и премьер с партнерами по коалиции должны считаться с партией».

Политик уверяет, что работе коалиции не помешает то, что он не является членом Сейма. По его словам, такое положение позволяет смотреть на множество вопросов со стороны, кроме того, он не зависит от политических позиций и других вещей. Сегодня, 25 апреля, Палуцкас уже принял участие в заседании парламентской фракции социал-демократов, обсудил работы, приоритеты.

Политик выразил надежду на то, что бывший премьер Альгирдас Буткявичюс согласится стать старостой парламентской фракции социал-демократов, так как нынешняя староста Ирена Шяулене стала вице-спикером парламента. «Я считаю, что опыт Буткявичюса смог бы объединить фракцию, смог бы консолидировать все усилия, но сейчас он в отпуске. Когда он вернется, мы с ним поговорим», — сказал Палуцкас.

Палуцкас должен вступить в должность председателя партии 6 мая на съезде партии.