«Над детьми реэмигрантов в Литве — издеваются»

Вильнюс, , 19:56 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 25 апреля, встретившись с представителями Всемирной организации литовцев, Сейма и Комиссии Всемирной организации литовцев, провел дискуссии на тему интеграции детей вернувшихся эмигрантов в системе образования. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает ИА REGNUM.

«Мы все понимаем, что дети — самое главное в семье. Они играют огромную роль в решении вопроса переселения. Мы, как правительство, должны решить проблему, затрудняющую возвращение в Литву и вызывающую неизвестность по поводу того, что дети эмигрантов будут делать в стране, как им удастся интегрироваться в школе. Для нас очень важно, как здесь люди себя чувствуют, поэтому мы хотим создать условия для того, чтобы они могли работать и жить в своей стране, и чтобы у уехавших была возможность успешно интегрироваться по возвращению. Хочу отметить, что задача нашего правительства — сделать те шаги, которые не позволят человеку стать частью социальной изоляции или эмигрантом из-за лишений. Также мы должны использовать инструменты, помогающие людям определиться по поводу возвращения на родину», — отметил премьер.

Согласно информации министерства образования и науки, в 2016 году в Литве зарегистрированы 2643 детей и молодых людей (до 19 лет), которые вернулись в Литву из-за границы. Министр образования и науки Юргита Петраускене представила меры, с помощью которых планируется облегчить интеграцию детей школах Литы. По ее словам, одна из таких мер — специальная платформа на сайте министерства, где по принципу одного окна будет предоставляться информация о школах Литвы, их доступности, где можно будет задать вопросы и получить ответы специалистов. Кроме того, планируется создать систему тестов на знание литовского языка, которая позволит вернувшимся оценить уровень знания литовского языка и предусмотреть дальнейшие этапы интеграции. Предполагается усовершенствовать финансирование для дополнительной подготовки специалистов, которые помогут детям эмигрантов быстрее адаптироваться в школах Литвы.

«Система образования обязана приспосабливаться к меняющейся жизни. Мы должны подчеркнуть, какая помощь нужна школам, которые принимают этих детей. Наша цель — добиться того, чтобы хорошие условия обучения были у проживающих за границей, и у вернувшихся в Литву. Поэтому мы ждем ваших предложений и примем помощь. Многолетняя совместная работа говорит о том, что мы с легкостью можем решать возникающие проблемы», — рассказала участникам встречи Петраускене.

Министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис отметил, что возглавляемое им ведомство поставило цель укрепить финансовое положение литовских семей, выделяя больше денежных средств детям. Также министр подчеркнул доступность комплексных услуг, предоставляемых в самоуправлениях, внедрение детских дневных центров, которые предоставили бы детям возможность находиться в безопасной среде, быстрее социализироваться.

Глава Всемирной организации литовцев Даля Хенке отметила, что это заседание «непростое», поскольку на него собрались представители организаций литовцев со всего мира — из Австралии, США, стран Европы. По ее мнению, самые серьезные проблемы, с которыми интегрирующие дети сталкиваются в школах — это издевательства, сохранение идентичности.

Напомним, Литва является лидером по масштабам эмиграции в Литве. В 1991 году в стране проживало порядка 3,8 млн человек, в 2004 году, когда Литва вошла в ЕС — 3,45 млн человек, а в настоящий момент, в 2017 году — порядка 2,8 млн человек.