«Проект Конституции Грузии ослабляет демократическое развитие страны»

Тбилиси, , 19:52 — REGNUM Составленный государственной конституционной комиссией Грузии проект изменений в действующую Конституцию в конечном итоге ослабляет демократическое развитие страны. Как заявила на брифинге 25 апреля пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, такую оценку законопроекту дает президент Георгий Маргвелашвили и его администрация.

По словам пресс-спикера, правящая политическая сила («Грузинская мечта») отказалась от предложения президента разработать проект Конституции при широком участии всего политического спектра и общественности, но правящая партия без всякого обсуждения прямо объявила о переходе на парламентскую форму правления.

«Конституционная комиссия разработала законопроект без участия общества, от нее отмежевались все политические партии, большинство экспертов и неправительственных организаций, негативно оценил законопроект и народный защитник. А голосование по документу было проведено на основании непонятного политического и правового решения — в результате изменения состава членов комиссии», — заявила Мишвеладзе.

По ее информации, новая версия Конституции, по оценке президента, не способствует установлению баланса между слоями власти и политике уравновешивания.

«В предложенной модели запретом на создание блоков и сохранением на этом фоне 5% барьера, полным несправедливым присвоением победившей партией всех нераспределенных голосов реально формируется неконкурентная избирательная система, что критически сокращает возможность создания в будущем многопартийного парламента», — пояснила пресс-спикер. По ее оценке, в результате таких изменений Грузия станет парламентской республикой, в которой партии и парламент будут существенно ослаблены.

Конституция не обеспечивает введение двухпалатного парламента, который является главной отличительной чертой парламентской республики, добавила она.

Тревожит администрацию президента и то, что народ лишают права на всеобщие и прямые выборы президента, а полномочия самого президента сильно урезаются, что в итоге негативно скажется на безопасности и обороноспособности страны.

«В стране, территориальная целостность которой нарушена, которая стоит перед серьезнейшими региональными вызовами, не будет конституционного органа, созданного для обеспечения обороноспособности и военного строительства, — Совета безопасности. В итоге мы получим неинформированного и нефункционального главнокомандующего», — подчеркнула Мишвеладзе.

По мнению президента, в новом проекте Конституции ухудшена степень независимости судебной системы, что выражается в изменении порядка представления кандидатов в судьи Верховного суда и сохранении испытательного срока для судей.

По заявлению Мишвеладзе, это неполный перечень всех проблем, которые имеются в проекте Конституции.

Она также сообщила, что президент продолжает начатую им кампанию «Конституция для всех», в рамках которой проводит дискуссию на конституционные темы с представителями всех слоев общества.

Напомним, что к концу работы государственной конституционной комиссии из ее состава вышли все члены комиссии от оппозиционных партий. Тем самым они выразили протест против отмены прямых и всеобщих выборов президента, введения несправедливой, по оценке оппозиции, избирательной системы и «подгона» Конституции под интересы только правящей партии «Грузинская мечта».