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Екатеринбург: депутатам-прогульщикам велено молчать

Политика

Депутаты городской думы утвердили поправки в регламент

Николай Шнейдер. Суд над прогульщиком. 1931
Николай Шнейдер. Суд над прогульщиком. 1931

Екатеринбург, 25 апреля 2017, 19:46 — REGNUM  Депутаты Екатеринбургской гордумы сегодня, 25 апреля, утвердили поправки в регламент. Теперь «народный избранник», который без уважительной причины пропускает заседания комиссий, лишается слова на заседаниях думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автором инициативы является заместитель председателя думы Виктор Тестов. Отметим, этому предшествовали скандалы: из-за слабой дисциплины заседания комитетов и комиссий в некоторых случаях не набирали нужного кворума и их приходилось переносить на другое время.

При этом некоторые депутаты регулярно пропускают заседания комиссий. «Такие депутаты подрывают не только свою репутацию, но и репутацию всего представительного органа власти», — заявил Виктор Тестов.

Закон не позволяет прекратить досрочно полномочия депутата-прогульщика. Но теперь депутат, который не сможет быть на заседании комиссии, обязан уведомить об этом её председателя. Среди уважительных причин значатся командировка, болезнь, производственная необходимость, болезнь или смерть близкого родственника, а также отпуск по основному месту работы.

Депутат, который игнорирует заседания комиссий, лишается права слова на заседаниях городской думы. Кроме того, не исключено, что тем, кто не посещает заседания думы, урежут размеры компенсации депутатских расходов. Сейчас комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью отправила данный проект на доработку. В мае депутаты вернутся к этому вопросу.

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