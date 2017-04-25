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Украинские власти не смогли оставить Донецк без воды

Политика

Перекрыв водоканал «Северский Донец — Донбасс», они оставят без воды и Мариуполь

Киев, 25 апреля 2017, 19:41 — REGNUM  Глава военной администрации оккупированной украинскими силовиками части Донецкой народной республики Павел Жебривский поделился с телезрителями своим горем, вызванным тем обстоятельством, что украинские власти лишены возможности перекрыть водный канал «Северский Донец — Донбасс», снабжающий Донецк водой.

Павел Жебривский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что жители ДНР с середины 2014 года перестали платить за поставляемую им воду.

«К сожалению, в отличие от Луганска мы не можем перекрыть воду, потому что канал идёт через территорию контролированную, потом заходит на Горловку, Донецк, а потом идёт на Мариуполь. Перекрыв канал, мы перекроем воду для Мариуполя», — горестно отметил украинский чиновник.

Напомним, в ночь на 25 апреля 2017 года было отключено электроснабжение неконтролируемых киевскими властями районов Луганской народной республики.

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