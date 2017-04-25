В южнокорейский порт Пусан пришла атомная подлодка ВМС США «Мичиган»

Сеул, , 19:02 — REGNUM Американская стратегическая атомная подводная лодка «Мичиган» зашла в порт Пусан на юге Корейского полуострова, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Сообщается, что позднее АПЛ «Мичиган» должна присоединится к ударной группе, возглавляемой авианосцем «Карл Винсон». В данный момент это корабельное соединение движется к берегам Корейского полуострова. Прибытие ударной группы в данный район, по информации телекомпании, ожидается не позднее конца апреля.

Стоит отметить, что подводная лодка «Мичиган» может нести на борту баллистические ядерные ракеты или 154 крылатых ракет «Томагавк».

Интересно, что южнокорейские СМИ сообщают о запланированных на конец это время совместных военно-морских учениях США и Южной Кореи, в которых примет участие авианосец «Карл Винсон».

Эта военная активность Южной Кореи и США проходит одновременно с празднованием в КНДР 85-й годовщины Корейской народной армии.

Ранее сообщалось, что армия КНДР провела крупнейшие артиллерийские учебные стрельбы в районе прибрежного города Вонсан.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР отметила 85 лет народной армии крупнейшими стрельбами — СМИ