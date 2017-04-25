Полиция Украины обеспечена бензином до июля 2017 года, а патронами — до мая

Киев, , 18:40 — REGNUM Правительство Украины сделало первые шаги по увеличению финансирования правоохранительных органов и продолжит эту политику для усиления надлежащей безопасности граждан. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 25 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на расширенном заседании коллегии МВД Украины, посвященной результатам работы правоохранительных органов в 2016 году и 1 квартале 2017 года, передает ИА REGNUM.

«Перед нами стоят очень серьезные вызовы, и наша задача сегодня — сделать все зависящее на местах для обеспечения надлежащей безопасности граждан Украины. Непростое время, непростые задачи, но мы понимаем важнейший приоритет, который стоит перед органами внутренних дел, Национальной полиции — это обеспечение должного уровня безопасности», — сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что Кабмин увеличил денежное обеспечение Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Также в 1,5 — 2 раза увеличено финансирование Государственной службы чрезвычайных ситуаций. В частности, расходы только на пожарное оборудование увеличены до 600 млн грн (22 млн долл).

Гройсман напомнил, что в 2016 году были увеличены зарплата работников органов правопорядка: вдвое увеличены заработные платы сотрудникам уголовного розыска и следствия — до 10−14 тыс. грн (до 524 долл), спецподразделения КОРД — до 9−21 тыс. грн (337 — 787 долл), участковым офицерам полиции — с 3 тыс. грн до 7 тыс. грн (262 долл). Также 8−10 тыс. грн (300 — 374 долл) — составляет заработная плата работников патрульной полиции.

«Я думаю, что это был только первый шаг. Я бы очень хотел, чтобы те, кто занимается безопасностью граждан — уголовный розыск, предупреждение преступлений или их раскрытие — имели хороший уровень обеспечения как технического, так и материального», — добавил Гройсман.

По его словам, правительство проведет объективную оценку финансовых потребностей правоохранительной системы страны и найдет необходимые ресурсы для финансирования Национальной полиции, в том числе ее материально-технического обеспечения. «Хочу вас заверить в том, что мы найдем все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить надлежащий уровень финансирования, а также материально-технические средства для Национальной полиции. Меня интересует сектор безопасности — это самое главное. Все те службы в Национальной полиции, которые ориентированы на человека, его безопасность и поддержку, все будут обеспечены должным образом. То, что мы будем объективно смотреть на потребность и 100-процентно ее удовлетворять, можете даже в этом не сомневаться», — заверил премьер.

«Я бы хотел, чтобы вы имели нормальное обеспечение, нормальное оружие, все, что нужно для технических средств и правильный социальный пакет. Повышение заработной платы — это шаг, который говорит о том, что мы думаем, как поддержать сегодня работников Национальной полиции, и уже взяли за основу уголовный розыск», — проинформировал Гройсман.

Кроме того, глава правительства анонсировал принятие кадровых решений в отношении руководителей областных управлений Национальной полиции по результатам их деятельности в первом полугодии текущего года. «По результатам первого полугодия просил бы сделать рейтинг областей и три (области), которые будут внизу, этим руководителям пожать руку и сказать «до свидания». Единственное исключение, которое надо делать — мы понимаем, какая сложная ситуация в зоне АТО: там совсем другая структура, другие вызовы, мы это понимаем», — отметил Гройсман.

Также премьер призвал правоохранителей обеспечить высокий уровень безопасности во время проведения песенного конкурса «Евровидение» на Украине, который пройдет в мае 2017 года. «У нас есть событие, которое произойдет в мае — это «Евровидение», (к которому) должны быть готовы. Знаю, что ведется большая подготовительная работа, но нам надо очень серьезно работать над тем, чтобы все меры безопасности были на должном уровне. В принципе, мы готовы», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил Гройсмана увеличить финансирование ведомства на 4 млрд гривен (149 млн долл). «Важную роль в повышении результативности противодействия преступности сыграло дополнительное выделение правительством в конце 2016 года 2,158 млрд гривен. Стимулом в работе для сотрудников уголовного розыска, следствия и других полицейских стало повышение ежемесячного денежного обеспечения», — сказал Князев.

Он сообщил, что полиция обеспечена бензином и другими нефтепродуктами только по июль, патронами — по май 2017 года. «Государственным бюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн (622 млн долл), что явно недостаточно для финансирования. Это обеспечивает нормативную потребность только на 39%. По нашим подсчетам минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами — до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не «переодевались… Инвестиции в полицию будут иметь значительный социальный эффект, прежде всего, в повышении доверия граждан к органам исполнительной власти в борьбе с преступностью и коррупцией», — считает Князев.

Напомним, с 2015 года на Украине продолжается реформа системы правопорядка. В рамках реформы МВД в стране была создана новая патрульная полиция. В 2017 году идет обновление технической базы лабораторий уголовного розыска и следствия. Отметим, что 2016 году уровень преступности в Киеве вырос на 16% — до 73 тысяч преступлений, раскрываемость преступлений упала на 7%. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, уровень доверия украинцев к патрульной полиции упал на 20% — с 60% в начале ее запуска до 40% в 2017 году.