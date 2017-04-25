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Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема

Политика

Имя приемника уже названо

Астрахань, 25 апреля 2017, 18:37 — REGNUM  Уход Константина Маркелова с поста председателя правительства Астраханской области не был неожиданным. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля высказал политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко, комментируя сегодняшнюю отставку вице-губернатора.

«Слухи о его (Константина Маркелова — прим. ИА REGNUM) отставке ходили давно, даже слишком давно. Можно сказать, что это событие уже перезрелое. Если бы это произошло даже год назад, уже никто бы не удивился», — говорит эксперт.

Впервые, напоминает политолог, это возникло тогда, когда начались проблем с бюджетом, когда казна начала терять колоссальные суммы из-за принятого закона, изменившего порядок уплаты налога на прибыль недропользователей всех шельфовых месторождений — теперь он целиком поступает в федеральный бюджет.

«А Маркелов на этот момент как раз отвечал за текущую работу регионального правительства, и в сложившейся ситуации тяжелее всего было сводить концы с концами. Тогда уже и возникал вопрос о его отставке, — отмечает Андрей Серенко. — Кто-то должен ответить за то, что все так плохо».

Упомянул политолог и предложение, которое поступило губернатору Астраханской области Александру Жилкину на заседании думы региона в конце марта 2017 года. Тогда член фракции ЛДПР Пётр Кириллов предложил назначить на должность вице-губернатора депутата Госдумы «справедливоросса» Олега Шеина. Глава региона заявил, что если Шеин напишет заявление о приеме на работу, то его возьмут в правительство.

«Значит, уже тогда место было потенциально вакантное. И если по Маркелову вопрос и не был окончательно решен, то точно обсуждался. Такая вероятность не исключалась», — поясняет Андрей Серенко.

Кроме того, по словам эксперта, слишком рьяное увлечение казачеством сильно подпортило имидж Маркелова в определенных кругах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля губернатор Астраханской области отправил в отставку председателя правительства региона Константина Маркелова, занимавшего этот пост последние 12 лет. Уточняется, что инициатива об отставке исходила от Маркелова.

Имя нового исполняющего обязанности вице-губернатора Астраханской области уже озвучено. Согласно распоряжению главы региона, им стал заместитель председателя правительства Астраханской области — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Корнильев.

К работе в новой должности он приступит уже с 26 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным

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