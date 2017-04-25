Анкара недовольна сожжением флага в Ереване и заявлением Трампа

Анкара, , 18:33 — REGNUM Официальная Анкара резко осудила сожжение турецкого флага во время факельного шествия в Ереване 23 апреля.

«Флаг символизирует фундаментальные ценности нации, веру и свободу. Действие, направленное против флага, символизирующего существование турецкой нации, было воспринято нашим обществом с большим недовольством. Мы решительно осуждаем подлый поступок, который был направлен против флага, являющегося символом независимости и свободы нашего народа», — говорится в сообщении МИД Турции.

23 апреля с сожжения турецкого флага началось факельное шествие армянской молодежи, приуроченное к отмечаемому 24 апреля Дню памяти жертв Геноцида армян.

В МИД Турции также выразили недовольство в связи с заявлением президента США Дональда Трампа в связи с 102-ой годовщиной Геноцида армян, назвав его «основанным на дезинформации».

«Мы считаем, что дезинформация и ложные определения, содержащиеся в письменном заявлении президента США Трампа в отношении событий 1915 года, являются следствием пропаганды, которую в течение многих лет ведут армянские круги в США. Мы ожидаем, что новая администрация США не будет следовать за односторонним изложением истории со стороны этих кругов, которые известны своей склонностью к разжиганию ненависти, и примет подход, который будет учитывать страдания всех сторон», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В Анкаре напомнили, что в память об армянах, погибших во время Первой Мировой войны в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви 24 апреля прошла церемония. В связи с годовщиной трагических событий президент Турции Тайип Эрдоган направил послание наместнику Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви, в котором отражена официальная позиция страны по этому вопросу.

В послании Эрдогана отмечает, что Турция придаёт особое значение спокойствию, безопасности и благополучию армянского общества.

Эрдоган, подчеркивая, что укрепление связей между народами является общей целью, заявил: «Все мы стремимся к тому, чтобы эти два народа, которые на протяжении столетий объединяли общие горестные и радостные дни, залечили старые раны и ещё больше укрепили человеческие отношения. За последние 14 лет в этой связи предпринято множество шагов, внедрены реформы, имеющие историческое значение. И в предстоящий период мы продолжим нашу работу, направленную на сохранение истории и культурного наследия армян».

Сожжение турецкого флага осудили также в самой Армении. По мнению депутатa парламента Армении Арама Манукяна, сжигание флага и оскорбления стали символом патриотизма

«Мы стали сильнее только в хвастовстве и сжигании флага. Сжигание флага и оскорбления стали символом патриотизма. Министерство образования учит школьников ругать и оскорблять турок, но путь прогресса не в этом. Мы идем по неправильному пути развития, который не способствует признанию Геноцида армян», — сказал Арам Манукян.

В тоже время депутат парламента Заруи Постанджян считает, что сожжение флага Турции со стороны молодежи — оправдано, поскольку они имеют право выражать свой протест в такой форме.

Следует отметить, что УК Армении предусматривает штраф, а в отдельных случаях лишение свободы сроком до одного года за надругательство над государственными символами иностранных государств.

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