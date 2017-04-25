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В Киев едет глава НАТО на фоне резкого сокращения финансовой поддержки США

Политика

Столтенберг и Порошенко сделают совместное обращение по случаю годовщины подписания хартии о партнерстве Украины и НАТО

Киев, 25 апреля 2017, 18:28 — REGNUM  В июле 2017 года в Украину ожидается визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в проекте распоряжения украинского правительства в рамках празднования 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, передает ИА REGNUM.

Так, на июль запланировано торжественное заседание украинского парламента при участии членов делегации Североатлантического совета НАТО, выступление Столтенберга. 9 июля состоится совместное видео-обращение президента Порошенко и генсека Столтенберга по случаю годовщины подписания хартии. Ранее, 24 апреля, издание Голос Америки со ссылкой на Foreign Policy писало, что в 2018 году США могут сократить помощь Украине на 68,8%.

В частности, реструктуризация предусматривает перенаправление средств из программы помощи на программу развития, которая тесно связана с целями национальной безопасности США. Объем помощи для Украины на 2018 год в предварительном плане бюджета составлял более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн.

Напомним, 8 апреля президент Порошенко утвердил национальную программу под эгидой комиссии «Украина — Организация Североатлантического договора (НАТО)» на 2017 год.

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