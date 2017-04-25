Италия: «Россия опережает всех в Арктике»

Рим, , 18:28 — REGNUM «Стратегия России в Арктике — это, конечно, не новость, ни даже новая военная база в регионе не удивляет. Поражают системы, которые Министерство обороны России установило на льду, теперь можно осуществить настоящий виртуальный тур, перейдя по ссылке на официальном сайте министерства», — так итальянское онлайн-издание Eastjournal знакомит своих читателей с новой военной базой России, построенной в Арктике на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

В частности, в статье сообщается, что новый военный комплекс России расположен в Северном Ледовитом океане, покрытом снегом почти 200 дней в году с температурой до минус 45 градусов. Символическое значение базы, окрашенной в цвета российского флага, было подчеркнуто официальным визитом президента РФ Владимира Путина, который посетил остров в сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева в марте прошлого года.

На базе разместятся около 150 солдат, она будет самодостаточной с точки зрения энергии и будет иметь кинотеатр, библиотеку, тренажерный зал и рекреационное пространство для персонала.

Автор статьи не упускает случая напомнить, что первым на лед Земли Франца-Иосифа все же ступил норвежский исследователь Нильс Фредрик Ронбек в 1865 году, официальное открытие архипелага и первые картографические обследования приписываются экспедиции «Северный полюс» Австро-Венгерской империи, которая в 1872 году отправилась на поиски Северо-Восточного прохода.

Eastjournal признает, что присутствие России в Арктике не ново. Уже во времена холодной войны Советский Союз мог рассчитывать на многочисленные радиолокационные станции, воздушные и подводные базы, «в том начиненные ядерным оружием». После запустения 90-х годов новая военная стратегия вновь сосредоточила внимание на Арктике, где Россия теперь может рассчитывать на «значительное преимущество по сравнению с другими международными игроками, благодаря наличию аж шести постоянных и многочисленных военных баз».

В основе «российской неугомонной деятельности», по мнению издания, лежат не только военные соображения. Все большее число государств, в том числе Китая, проявляют заинтересованность в огромных углеводородных ресурсах в регионе и развитии новых торговых путей. Несмотря на отсутствие более широкого стратегического видения, даже Соединенные Штаты, похоже, теперь смотрят с вниманием на Северный полюс. В качестве примера приводится блок морской пехоты, который, впервые со времен Второй мировой войны, был размещен в Норвегии, в то время как в 2014 году НАТО провела ряд военных учений в регионе.

В конце статьи автор напоминает, что Арктика может стать в ближайшие несколько десятилетий регионом, где вновь «столкнутся интересы», а «Россия, похоже, начала гонку первой, но недолго ей оставаться в одиночестве».