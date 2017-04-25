Шойгу: Москва рассматривает Белград как надежного и проверенного партнера

Москва, , 18:10 — REGNUM Россия и Сербия подтверждают заинтересованность в дальнейшем развитии военного и военно-технического сотрудничества, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим сербским коллегой Зораном Джорджевичем, сообщает RT.

По словам Сергея Шойгу, регулярные встречи с главой сербского военного ведомства подтверждают обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества в военной и военно-технической области.

Российский министр обороны в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности подчеркнул, что Москва рассматривает Белград как надежного и проверенного партнера, отстаивающего принципы международной безопасности.

Сергей Шойгу отметил, что мир не становится спокойнее и стабильнее, а разного рода цветные революции, вторжения и насильственные смены руководства ряда стран ни к чему хорошему не приводят.

Министр обороны России подчеркнул, что заявленные первоначально цели по демократизации и процветанию не были достигнуты ни в одной из стран, где устраивались цветные революции или неконституционные смены власти.

«Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения», — особо отметил Сергей Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ заявил, что победа Александра Вучича на президентских выборах в Сербии укрепляет уверенность России в перспективах укрепления дружеских и партнерских отношений.

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