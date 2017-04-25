Шаймиев — герой

Москва, , 18:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации Минтимеру Шаймиеву — государственному советнику Татарии. Соответствующий документ опубликован на портале Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Шаймиеву Минтимеру Шариповичу — Государственному Советнику Республики Татарстан, председателю попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд памятников истории и культуры Республики Татарстан», — говорится в тексте указа.

Звание Героя Труда Российской Федерации учреждено президентом 29 марта 2013 года. Согласно документу, звание может быть присвоено гражданам России, добившимся выдающихся успехов в производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре, охране здоровья, а также иных сферах народного хозяйства.

Шаймиев являлся первым президентом республики Татарстан — с 12 июня 1991. Избирался на этот пост дважды — 24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года. 25 марта 2005 года, по представлению президента РФ, Государственный Совет республики наделил Шаймиева полномочиями президента Татарстана. В января 2010 года от выдвижения на этот пост отказался. И в марте того же года передал полномочия Рустаму Минниханову.

C февраля 2010 года является председателем Попечительского Совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», который занимается возрождением исторических памятников федерального значения: древнего города Болгар и острова-града Свияжск.