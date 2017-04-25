Спикер парламента Грузии ознакомил НПО с проектом Конституции

Тбилиси, , 18:04 — REGNUM Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который одновременно является председателем государственной конституционной комиссии, 25 апреля встретился с представителями неправительственных организаций — членов «Национальной платформы» и ознакомил их с разработанным комиссией проектом изменений в действующую Конституцию.

Как заявил Кобахидзе на встрече, процесс работы над законопроектом продолжался четыре месяца, в течение которых рабочие группы комиссии подготовили законопроект фундаментальных изменений в основной закон страны.

«Парламент наметил государственной конституционной комиссии две основные задачи. Одна задача состояла в том, чтоб привести Конституцию в полное соответствие с фундаментальными принципами конституционного права. В Конституции есть целый ряд норм и регуляций, которые грубо противоречат фундаментальным принципам, в том числе, принципу распределения власти. Это заключение подчеркнуто в докладе Венецианской комиссии, который был составлен во время пересмотра Конституции в 2010 году. Второй задачей было формирование такой системы, которая обеспечила бы долгосрочное, стабильное демократическое развитие страны. Думаю, обе эти задачи выполнены в том документе, который подготовила государственная конституционная комиссия», — заявил Ираклий Кобахидзе.

В действующей Конституции, по информации спикера, были грамматические ошибки и проблемы с заголовками, и эти недочеты в новом законопроекте исправлены.

Напомним, что к концу работы государственной конституционной комиссии из ее состава вышли все представители оппозиционных партий. Тем самым они выразили протест против отмены прямых и всеобщих выборов президента, введения несправедливой, по оценке оппозиции, избирательной системы и «подгона» Конституции под интересы только правящей партии «Грузинская мечта». Негативно оценивает проект конституционных изменений и администрация президента Грузии.