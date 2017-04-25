Вторник, 25 Апреля 2017 года
18:41:36 МСК

Спикер парламента Грузии ознакомил НПО с проектом Конституции

Политика

«Обе задачи, которые парламент поставил перед конституционной комиссией, выполнены»

Тбилиси, 25 апреля 2017, 18:04 — REGNUM  Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который одновременно является председателем государственной конституционной комиссии, 25 апреля встретился с представителями неправительственных организаций — членов «Национальной платформы» и ознакомил их с разработанным комиссией проектом изменений в действующую Конституцию.

Как заявил Кобахидзе на встрече, процесс работы над законопроектом продолжался четыре месяца, в течение которых рабочие группы комиссии подготовили законопроект фундаментальных изменений в основной закон страны.

«Парламент наметил государственной конституционной комиссии две основные задачи. Одна задача состояла в том, чтоб привести Конституцию в полное соответствие с фундаментальными принципами конституционного права. В Конституции есть целый ряд норм и регуляций, которые грубо противоречат фундаментальным принципам, в том числе, принципу распределения власти. Это заключение подчеркнуто в докладе Венецианской комиссии, который был составлен во время пересмотра Конституции в 2010 году. Второй задачей было формирование такой системы, которая обеспечила бы долгосрочное, стабильное демократическое развитие страны. Думаю, обе эти задачи выполнены в том документе, который подготовила государственная конституционная комиссия», — заявил Ираклий Кобахидзе.

В действующей Конституции, по информации спикера, были грамматические ошибки и проблемы с заголовками, и эти недочеты в новом законопроекте исправлены.

Напомним, что к концу работы государственной конституционной комиссии из ее состава вышли все представители оппозиционных партий. Тем самым они выразили протест против отмены прямых и всеобщих выборов президента, введения несправедливой, по оценке оппозиции, избирательной системы и «подгона» Конституции под интересы только правящей партии «Грузинская мечта». Негативно оценивает проект конституционных изменений и администрация президента Грузии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конституционная реформа в Грузии
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Шаймиев — герой
МоскваРоссия Вручение государственных наград Политика
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
НовосибирскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
МоскваРоссия Выборы президента Франции Экономика
NB!
25.04.17
Григорий ГаранинОбзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов
Санкт-ПетербургРоссия Речной пассажирский транспорт Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Станислав СтремидловскийРусский язык становится в Польше вторым по популярности среди иностранных
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
ещё главное