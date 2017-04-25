Чувашия провела презентацию в МИД России

Москва, , 17:53 — REGNUM В МИД России состоялась презентация Чувашской Республики. С приветственным словом выступил глава МИД Сергей Лавров. В своём выступлении он отметил, что «Чувашия — один из наиболее динамичных регионов России», «треть валового регионального продукта приходится на малое предпринимательство».

«В 2016 г. темпы промышленного производства превысили средние показатели по стране. Республика энергично диверсифицирует экономику, открывает новые предприятия. Среди основных отраслей — химическая и электротехническая индустрия, машиностроение, металлообработка. В числе крупнейших объектов известные далеко за пределами России производители тяжелой бульдозерной и трубоукладочной техники «Промтрактор» и крупнотоннажной химии «Химпром». Важное место занимает сельское хозяйство, легкая промышленность, производство транспортных средств и оборудования. Поступательно развивается социальная сфера, в первую очередь, здравоохранение и внутренний туризм», — говорится в выступлении министра.

«Регион обладает хорошо развитой транспортной системой — международный аэропорт, три трассы федерального значения, речное судоходство, обширная железнодорожная сеть, которую вскоре пополнит участок высокоскоростного путепровода Москва-Казань», — отметил Лавров.

«Высококвалифицированные кадры готовят учреждения высшего образования — Чебоксарский государственный университет,Чувашский государственный педагогический университет, республиканская сельскохозяйственная академия», — отмечается в выступлении Лаврова.

«Расширяются международные и внешнеэкономические связи. Ключевые торговые партнеры — участники Содружества Независимых Государств, страны Евросоюза, Китай. На подходе партнеры из Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Чувашия последовательно привлекает иностранные капиталовложения. В Республике активно работают компании из Германии, Японии, ряда других стран. Совместные проекты осуществляются в автомобильной, электротехнической, пищевой промышленности. Действуют соглашения о межрегиональном сотрудничестве и побратимских связях», — сказал Лавров.

«Регион известен своей самобытностью, которая основана на тюркском, финно-угорском и славянском историческом и языковом наследии. Чувашия — родина многих выдающихся деятелей науки, искусства, спорта. Среди них — известный военачальник революционного времени прошлого века В.И.Чапаев, учёный-кораблестроитель А.Н.Крылов, космонавты А.Г.Николаев и Н.М.Бударин, один из авторов доказательства теории расширения Вселенной В.Ф.Муханов, видный дипломат З.В.Миронова», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров пожелал «руководству Чувашии, главе республики М.В.Игнатьеву и всем ее жителям успехов и благополучия, а участникам презентации — плодотворной работы и хорошего вечера».

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия проводила презентацию в МИД РФ и ранее — в 2008 году. Тогда Сергей Лавров также отмечал, что темпы роста промышленного производства в Чувашии существенно выше средних по России. Республика одна из первых в стране создала нормативно-правовое поле для развития инновационной экономики. Глава МИД РФ отметил, что республика имеет более 20 соглашений с партнерами из 13 стран в экономическом, торговом, научно-техническом, культурном сотрудничестве, есть и соглашения Чувашии с центрами промышленного развития. Министр иностранных дел выразил надежду, что после презентации республики в МИД, партнеров у Чувашии станет еще больше. Презентации субъектов РФ проводятся в МИД России с 1994 года с целью содействия российским регионам в выходе на внешние рынки, активизации их торгово-экономических связей с зарубежными партнерами.

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