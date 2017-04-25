В СФ не исключают провокаций из-за прибытия инструкторов из США на Донбасс

Москва, , 17:49 — REGNUM В Совфеде ожидают провокаций в связи с прибытием в Донбасс инструкторов из США для проверки боеготовности украинских подразделений, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Прибытие инструкторов из США в Донбасс для проверки боеготовности украинских подразделений — плохая новость. Не исключаю, что Киев захочет показать «товар лицом», и тогда можно ждать любых провокаций», — сказал первый зампред комитета Совфеда по обороне

По мнению сенатора, американские инструкторы — это «своего рода допинг для украинских силовиков».

Разведка провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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