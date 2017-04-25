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В СФ не исключают провокаций из-за прибытия инструкторов из США на Донбасс

Политика

Инструкторы из США прибыли для проверки состояния войск Украины, сообщают в ДНР

Москва, 25 апреля 2017, 17:49 — REGNUM  В Совфеде ожидают провокаций в связи с прибытием в Донбасс инструкторов из США для проверки боеготовности украинских подразделений, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

«Прибытие инструкторов из США в Донбасс для проверки боеготовности украинских подразделений — плохая новость. Не исключаю, что Киев захочет показать «товар лицом», и тогда можно ждать любых провокаций», — сказал первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, американские инструкторы — это «своего рода допинг для украинских силовиков».

Разведка провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Читайте ранее в этом сюжете: Басурин: В Донбасс прибыли инструкторы из США

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