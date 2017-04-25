Финны боятся терроризма и отправляют беженцев обратно в зоны конфликта

Хельсинки, , 17:56 — REGNUM Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля опроверг предположения о том, что оценки безопасности стран, куда власти страны депортируют получивших отказ в убежище мигрантов, являются политически мотивированными. По словам премьера, финское правительство оценивает безопасность стран по тем же критериям, что и раньше. Об этом сообщает сегодня, 25 апреля, финское издание The Helsinki Times.

«Если Швеция изменит свою оценку (безопасности стран — прим. ИА REGNUM ), Финляндия последует её примеру», — отметил Сипиля. По его словам, позиции двух стран в этом вопросе совпадают: «Мое сердце говорит мне, что нужно предложить пищу и кров всем, кто спасается от войны. Но мы также должны иметь в виду, что не все люди приезжают сюда с благими намерениями». Он подчеркнул, ситуация с безопасностью в стране изменилась: «Разум говорит нам, что необходимо принимать это во внимание».

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Напомним, ранее бывший президент Финляндии Тарья Халонен заявила о необходимости остановить принудительную депортацию беженцев в зоны конфликтов. Халонен предложила финским чиновникам самим побывать в странах, куда возвращаются просители убежища, и заново оценить там обстановку с безопасностью. Как уточняет Yle, речь идёт о Сирии, Афганистане и Ираке.

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Напомним также, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыли свыше 38 тысяч беженцев. В 2016 году миграционная служба Финляндии Migri рассмотрела в общей сложности 28 тыс. заявлений о предоставлении убежища, из них 51% получили отказ. В 2016 году на родину были депортированы 6,7 тыс. человек, что вдвое превышает показатель 2015 года.

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