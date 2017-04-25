Нетаньяху выполнил ультимативное решение в отношении МИД ФРГ

Тель-Авив, , 17:53 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, 25 апреля сообщает Deutsche Presse Agentur.

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Напомним, встреча премьер-министра Израиля и главы МИД ФРГ была запланирована на 25 апреля. Ранее Габриэль столкнулся с ультимативным решением Нетаньяху, который выразил готовность отменить встречу с главой МИД Германии, если Габриэль проведет встречу с членами израильских неправительственных организаций «Нарушить молчание» и «Бецелем», критикующих действия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

В интервью немецкому журналу ZDF в Иерусалиме Габриэль назвал ультиматум Нетаньяху «досадным» фактом, добавив, что отмена встречи не станет для него катастрофой.

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Израильские законодатели выразили поддержку Нетаньяху, который в феврале также подверг критике действия официальных представителей Бельгии и вызвал в МИД Израиля бельгийского посла из-за встречи премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля с теми же правозащитными организациями.

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