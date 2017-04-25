Британский эсминец Daring вошёл в Чёрное море

Лондон, , 17:51 — REGNUM Эсминец военно-морского флота Великобритании Daring вошёл в Чёрное море, сообщает британская газета Express.

По мнению газеты, эти «смелые шаги» Великобритании являются реакцией на заявление главнокомандующего ВМФ России о том, что российский военно-морской флот «способен взять ситуацию под контроль в любом участке мирового океана».

Сообщается, что эсминец Daring вошёл в Чёрное море, проведя некоторое время в Стамбуле.

По заявлениям британских властей, эсминец Daring охранял торговые суда на Ближнем Востоке, а затем отправился в Чёрное море, прежде чем вернуться на свою базу в Британии.

Стоит отметить, что вместе с сообщением о походе этого корабля в Черное море, издание напоминает, что ранее Лондон принял решение патрулировать воздушное пространство Восточной Европы истребителями Typhoon.

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