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Интерес к российскому вооружению в мире растет – Путин

Политика

Это видно по объемам контрактов, отметил глава государства

Владимир Путин на НПО «Сатурн», Рыбинск
Иллюстрация: Фото управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области
Владимир Путин на НПО «Сатурн», Рыбинск

Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля 2017, 17:29 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин констатировал рост интереса к российскому вооружению.

«Интерес к российскому вооружению в мире растет. Мы это видим. Видим не только по публичным политическим заявлениям, но и по объемам контрактов, исполненных и имеющихся у нас к исполнению», — заявил Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

Рост интересов растет в том числе «благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии», подчеркнул глава государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что РФ занимает второе место в мире по экспорту вооружений. «Мы занимаем второе место в мире на рынке вооружений. Объем экспорта продукции военного назначения превышает 15 млрд долларов», — заявил Медведев в апреле 2017 года в ходе отчета в Госдуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия занимает второе место в мире на рынке вооружений — Медведев

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