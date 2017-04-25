Путин: Флот России будет размещен во всех важных районах Мирового океана

Рыбинск, Ярославская область, , 17:19 — REGNUM Военно-морской флот России разместится во всех стратегически важных районах Мирового океана, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Рыбинске.

«Основные приоритеты развития ВМФ — это укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры», — сказал глава российского государства.

Кроме того, Владимир Путин особо отметил, что России необходимо обеспечить свое «военно-морское присутствие во всех стратегически важных районах Мирового океана».

"К 2025 году надо создать сбалансированный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия сборочно-испытательного комплекса для серийного производства морских газотурбинных двигателей на рыбинском НПО «Сатурн».

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Основными боевыми кораблями ВМФ России станут фрегаты

Читайте развитие сюжета: Россия готова к серийному производству морских газотурбинных двигателей