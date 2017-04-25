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«У Полиции безопасности Латвии полностью развязаны руки»

Политика

Правозащитная деятельность в Латвии объявлена элементом «гибридной войны»

Рига, 25 апреля 2017, 17:07 — REGNUM  Окружной административный суд Риги отклонил апелляционную жалобу правозащитника Елизаветы Кривцовой против Полиции безопасности (ПБ) Латвии, сообщает портал Mixnews.lv. Сама Кривцова заявила, что останавливаться на этом не станет и обратится в Верховный суд.

«Меня обвиняют в том, что я защищаю права неграждан и таким образом угрожаю безопасности Латвии, лью воду на мельницу России. Американские, европейские и латвийские институты — среди которых Латвийский университет, Консультативный совет нацменьшинств при президенте — говорят о том, что проблему с негражданами надо решать, а я почему-то об этом говорить не могу», — отмечает Кривцова.

По мнению правозащитника, критерии Полиции безопасности абсолютно произвольны. «Я сделала вывод, что судебного контроля над спецслужбами в Латвии не существует, а значит, они могут делать все, что угодно. Если в моих действиях отсутствуют признаки преступности, значит это находится за рамками полномочий полиции. Она должна заниматься преступлениями, предотвращением терроризма, защитой государственной тайны и высших должностных лиц. У нас нет политической полиции, которая оценивала бы мнения людей и производила бы цензуру», — заявила Кривцова.

Она уверена в своей победе и намерена подать кассационную жалобу. Как отмечает Кривцова, практика Европейского суда по правам человека находится на ее стороне.

Напомним, в очередном ежегодном отчете ПБ названы наиболее видные активисты, которые, по мнению спецслужбы, реализуют российскую политику соотечественников в Латвии — это лидер антифашистов Иосиф Корен, руководитель Института европейских исследований Александр Гапоненко, руководитель общества «Конгресс неграждан» Елизавета Кривцова, представитель общества «Пером» Маргарита Драгиле и активист Бронислав Зельцерман, депутат Даугавпилсской городской думы Юрий Зайцев. Также в число «прокремлевских активистов» входят Владимир Линдерман и Евгений Осипов, которые, как написано в отчете, «за вознаграждение готовят публикации для российских средств массовой пропаганды».

Читайте ранее в этом сюжете: «Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»

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