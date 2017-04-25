МИД ФРГ: Отмена встречи с Нетаньяху станет «досадным» фактом

Тель-Авив, , 16:30 — REGNUM Возможная отмена встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стала бы «досадным» фактом, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, 25 апреля сообщает Associated Press.

«Было бы досадно, если бы произошла отмена. Но это бы не стало для меня катастрофой. Я посещал эту страну довольно часто, у меня здесь много друзей, это не изменило бы моего отношения к Израилю», — заявил Габриэль.

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Глава МИД ФРГ отметил, что также запланирована встреча с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

«Вы не можете получить полноценную и всеобъемлющую картину любой страны на Земле, если вы проводите встречи только в правительственных учреждениях», — добавил Габриэль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальные представители Израиля подтвердили ультимативное решение премьер-министра Израиля о том, что встреча с Габриэлем будет отменена, если глава МИД ФРГ проведет встречу с членами израильских неправительственных организаций «Нарушить молчание» и «Бецелем», критикующих действия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

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