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Главы Испании и Бразилии обсудили экономическое сотрудничество своих стран

Политика

Темами дискуссии двух президентов выступали двусторонние отношения стран, ситуация в Латинской Америке и будущее Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и MERCOSUR

Бразилиа, 25 апреля 2017, 16:26 — REGNUM  Премьер-министр Испании Мариано Рахой в рамках государственного визита в Бразилию 24 апреля на встрече во дворце Планальто вместе своим коллегой президентом Мишелем Темером обсудили успех экономических реформ, проводимых в странах, обменялись мнениями по поводу открытия пути для новых инвестиций испанских компаний в Бразилию, а также заверили друг друга в приверженности ассоциации между ЕС и MERCOSUR, сообщает издание El Confidencial.

Темами дискуссии двух президентов, включенными в повестку дня этой встречи, также выступали двусторонние отношения стран, ситуация в Латинской Америке и будущее Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и MERCOSUR.

Темер отметил крупные инвестиции, осуществляемые испанскими компаниями в Бразилиию, и подчеркнул тот факт, что они выполняют свои обязательства даже во время кризиса, который переживает Испания.

Теперь, как заявил Темер, открывается «новый этап, третий великий момент» испанских инвестиций в Бразилию. Рахой, со своей стороны, подчеркнул, что потенциал отношений между двумя странами «огромен» и выразил надежду, что его поездка в Бразилию послужит наиболее полному использованию всех возможностей.

Между тем, президент Бразилии высоко оценил реформы, осуществляемые Рахоем в Испании, назвав их «эталоном» для своей страны. Среди реформ, проведенных в Испании, Темер особо отметил реформу труда, посетовав на то, с каким трудом ему удается осуществлять подобную реформу у себя дома.

Рахой, в свою очередь заявил, что создание правильной основы для развития частного предпринимательства с точки зрения предсказуемости, правовой определенности и устойчивости государственных финансов является ключевым для процветания общества.

Относительно будущего соглашения между ЕС и MERCOSUR, Темер поблагодарил Рахоя за то, что испанский лидер делает все, что в его силах, для реализации соглашение об ассоциации в самые короткие сроки.

И глава Испании подтвердил свою решительную поддержку соглашению об ассоциации между ЕС и MERCOSUR, высказавшись против «протекционистских искушений».

«Испания всегда была и будет оставаться ярым сторонником ассоциации ЕС — MERCOSUR», — подчеркнул премьер-министр, кроме того, он выразил удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым в ходе последнего раунда переговоров по соглашению в Буэнос-Айресе в марте 2017 года.

Кроме того, Рахой и Темер подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области развития инфраструктуры и транспорта, торговли, водных ресурсов, а также о сотрудничестве между дипломатическими школами страны.

Главы стран провели встречу с испанскими бизнесменами, имеющими интересы в Бразилии, а также поприсутствовали на торжественной церемонии закладки подводного оптоволоконного кабеля связи Telebras-Islalink. Повестка дня второго этапа визита в Бразилию премьера Испании также будет касаться экономических вопросов и тем.

Напомним, что Мариано Рахой стал первым европейским лидером, посетившим Бразилию после прихода президента Темера к власти в мае 2016 года, после объявления импичмента избранному президенту Дилме Русеф за предполагаемые налоговые нарушения. Кроме того, этот визит стал первый визитом главы испанского правительства в Бразилию за последние девять лет.

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Евросоюз и страны Латинской Америки
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