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Украина достигла совершенства. Теперь всё

Политика

Украина должна измениться. Или погибнуть

Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 26 апреля 2017, 04:40 — REGNUM  Интересные явления в мире украинской публицистики обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Краткий экскурс в историю четвертьвековой попытки независимости, начавшейся в 1991 году, осуществил портал Zaxid.net (Львов). Бегство украинской советской элиты (прихватившей с собой и Украину) в сторону от России, создало из страны этакий «заповедник застоя». С существенными поправками, облегчавшими жизнь киевской администрации. Государство взимало налоги, не возвращая их гражданам ни в каком виде. Рабочие места, система здравоохранения, социальная защита, пенсии, справедливое правосудие, безопасность жизни, обеспечение суверенитета — все перечисленное стало делом заинтересованных лиц. В общем, никто против этого особо и не протестовал.

Западной части страны, не утерявшей навыков работы на земле, было значительно легче; восточная часть, более промышленно развитая, тоже нашла свою нишу. Начавшееся бегство граждан из страны никого не тревожило. Неформальные или криминальные связи сшивали новое независимое государство в некоторое единство, и все было спокойно до прихода «донецких» в виде одиозного Януковича.

«Донецкие» значительно интенсифицировали процесс уничтожения страны, вызвав всеобщий гнев и Майдан. Снеся Януковича, украинская система перешла в некое промежуточное состояние, которое по непонятным причинам нынешняя киевская администрация именует украинским государством. А попытки изменить его — антигосударственной деятельностью. Но эта новая Украина, по существу лишь заготовка для чего-то, она должна измениться. Или погибнуть.

Подробности читайте в статье: «Этот урод и есть настоящее украинское государство?»

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