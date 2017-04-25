Песков назвал «фейковыми новостями» обвинения РФ в «хакерских атаках»

Москва, , 15:25 — REGNUM Обвинения в адрес Российской Федерации о якобы причастности к «хакерским атакам» на штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона не выходят за рамки «фейковых новостей». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы (власти РФ) были бы признательны, если бы эта исследовательская группа прислала нам эту информацию, — сказал представитель Кремля. — Мы могли бы ее проверить».

Песков также добавил, что в данный момент информация о «хакерских атаках» не выходит «за рамки каких-то обезличенных, не имеющих под собой ничего, кроме вымысла, фейковых новостей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля японские ученые из компании Trend Micro заявили о хакерской атаке на штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, которую якобы совершили «русские хакеры».

По словам представителя компании, специалистами были зафиксированы «попытки вторжения» в телефонные переговоры Макрона в декабре, которые однако не увенчались успехом.

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