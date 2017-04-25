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Венесуэла: число погибших выросло до 26

Политика

Антиправительственные выступления в Венесуэле продолжаются

Каракас, 25 апреля 2017, 15:22 — REGNUM  В понедельник, 24 апреля в результате уличных беспорядков погибло три участника массовых акций со стороны оппозиции и еще семеро были ранены. По словам главы исполнительной власти муниципалитета Либертадор Хорхе Родригеса, «в городе работают снайперы: на днях от пули одного из них погиб боец Национальной боливарианской гвардии (милитаризованная полиция — прим. ИА REGNUM ).

Эта стрельба, по мнению функционера, которого испанское издание El Confidencial с долей презрения называет «чавистом» (т.е. последователем Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы), «ведется с провокационными целями — принести кого-то в жертву из вышедших на улицы, чтобы потом обвинить в этом преступлении власти».

Родригес сообщил также, что силовики тоже несут потери — от пули неизвестного снайпера погиб полицейский. Однако никаких персональных данных убитого глава администрации не сообщил, что позволило корреспондентам названного выше портала усомниться в правдивости его слов.

Число погибших за три недели протестов в Венесуэле достигло 26 (боец нацгвардии не включен в это число). По данным El Confidencial «количество политзаключенных в стране постоянно растет и уже превысило 800 человек».

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»

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