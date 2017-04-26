Эстония в воронке ненависти

Таллин, , 04:04 — REGNUM Отношения России и Эстонии, постепенно ухудшавшиеся за 26 лет, прошедших с момента образования независимой Эстонии, после 2014 года деградировали почти окончательно. О причинах такого развития событий рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Игорь Павловский.

Начавшись с «борьбы с советским наследием», политика Таллина все больше уклонялась в сторону русофобии и позиционирования себя как форпоста противостояния «агрессивным намерениям России». Прославление профашистских сил, сотрудничавших с Гитлером во время Второй мировой войны, и ущемление прав русскоязычной части населения вызывают нарекания как России, так и здравомыслящей части Евросоюза.

Все эти факторы закономерно привели и к ослаблению экономических взаимосвязей. Если общий грузопоток сократился с 2013 по 2016 год на 60%, то поставки пищевой продукции из Эстонии за тот же период упали почти до нуля. При этом у Таллина нет никаких шансов стать частью транзитного пути для грузопотока Восток — Запад: эту нишу уже прочно заняли его прибалтийские соседи, а остающийся в ведении Эстонии контейнерный грузооборот рискует сойти на нет в связи с развитием данной отрасли Россией.

Ко всему перечисленному остается добавить негативный фактор депопуляции: население Эстонии неуклонно снижается, не только уменьшая тем самым налоговую базу страны, но и делая невозможным в перспективе сколько-нибудь серьезные инфраструктурные проекты.

Эстония, таким образом, демонстрирует своим примером все пороки узкоспециализированного развития на «торговле ненавистью». Став заложником российско-американского противостояния, Таллин закрыл себе возможности к выстраиванию нормальных отношений с соседями, включая даже страны Запада.

Подробности читайте в материале: «Чёрная дыра» Эстония: десять лет после «Бронзового солдата»

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