Вторник, 25 Апреля 2017 года
15:39:15 МСК

Митинг за отставку орловского губернатора: не в апреле, так в мае

Политика

Организаторы не теряют надежды провести акцию в поддержку увольнения главы региона, несмотря на то, что власти упорно отказываются ее согласовать

Орел, 25 апреля 2017, 15:20 — REGNUM  Митинг за отставку Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области, проведение которого планировалось на конец апреля, перенесен.

Организатором митинга выступило движение «Родной Орел». Акция была изначально запланирована на 18:00 25 апреля, на площади Ленина. В числе претензий организаторов митинга к губернатору — «невыполнение губернатором майских указов президента РФ В.В. Путина; срыв программы жилья эконом-класса; разрушение центральной улицы города; провальная кадровая политика; постоянные задержки выплат заработной платы; проблема свалок и мусорных полигонов, схема обращения с отходами; упадок АПК; требование снижения транспортного налога, налога на недвижимость кадастровой стоимости земли, размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт; за возврат кинотеатра «Родина» в собственность области; требование возврата ярмарки выходного дня на улице Приборостроительной». Организаторы рассчитывали на участие в акции около двух тысяч человек.

Этот митинг власти не согласовали. Организаторы также подали заявки на проведение акций в другое время и других местах, в том числе 26 апреля. Но и эти заявки не получили одобрения администрации.

Как сообщили «Орловские новости», организаторы не отказываются от проведения митинга и намерены вернуться к этому вопросу после майских праздников.

Читайте по теме: Кризис Потомского: орловский губернатор множит скандалы и теряет звания

Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?

Вопрос отставки Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области регулярно обсуждается в регионе чуть ли не с момента избрания нового главы региона в 2014 году. В числе претензий к губернатору — не только многочисленные политические скандалы и конфликты, в том числе и внутри отделения КПРФ, к которой принадлежит Потомский, но и состояние экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: Главу Орловского обкома КПРФ пытаются лишить поста сенатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста бюджетников
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
ещё главное