Митинг за отставку орловского губернатора: не в апреле, так в мае

Орел, , 15:20 — REGNUM Митинг за отставку Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области, проведение которого планировалось на конец апреля, перенесен.

Организатором митинга выступило движение «Родной Орел». Акция была изначально запланирована на 18:00 25 апреля, на площади Ленина. В числе претензий организаторов митинга к губернатору — «невыполнение губернатором майских указов президента РФ В.В. Путина; срыв программы жилья эконом-класса; разрушение центральной улицы города; провальная кадровая политика; постоянные задержки выплат заработной платы; проблема свалок и мусорных полигонов, схема обращения с отходами; упадок АПК; требование снижения транспортного налога, налога на недвижимость кадастровой стоимости земли, размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт; за возврат кинотеатра «Родина» в собственность области; требование возврата ярмарки выходного дня на улице Приборостроительной». Организаторы рассчитывали на участие в акции около двух тысяч человек.

Этот митинг власти не согласовали. Организаторы также подали заявки на проведение акций в другое время и других местах, в том числе 26 апреля. Но и эти заявки не получили одобрения администрации.

Как сообщили «Орловские новости», организаторы не отказываются от проведения митинга и намерены вернуться к этому вопросу после майских праздников.

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Свой среди чужих: грозит ли отставка орловскому губернатору?

Вопрос отставки Вадима Потомского с поста губернатора Орловской области регулярно обсуждается в регионе чуть ли не с момента избрания нового главы региона в 2014 году. В числе претензий к губернатору — не только многочисленные политические скандалы и конфликты, в том числе и внутри отделения КПРФ, к которой принадлежит Потомский, но и состояние экономики.

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