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Грузия выбирает мирный путь. Но с великим трудом

Политика

Лавров заговорил о возможности железнодорожного сообщения между Арменией и Абхазией

Грузия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Грузия

Тбилиси, 26 апреля 2017, 03:30 — REGNUM  Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию продолжил курс, взятый на снижение напряженности в Закавказье. О подробностях регионального политического процесса, идущего в Закавказье, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Одной из важнейших задач остается заключение договора о неприменении силы, речь о котором велась на переговорах в Женеве между Россией, Грузией, Абхазией, Южной Осетией и США. Предполагается, что рамочный текст будет готов до конца 2017 года.

В случае принятия, этот договор должен исключить возможность применения военной силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. Россия и Армения как стратегические партнеры и члены ОДБК заинтересованы в этом договоре, но ситуация осложняется нерешенностью конфликта с Азербайджаном, с которым Грузия имеет развитые партнерские отношения, особенно в области транзита энергоносителей. Также и часть грузинской политической элиты высказывается о возможности нормализации российско-армяно-грузинских отношений как о «предательстве национальных интересов».

Впрочем, общее развитие отношений в регионе Закавказья постепенно все больше сдвигается в сторону конструктивного сотрудничества.

Подробности читайте в статье: Грузия может оказаться в эпицентре борьбы между Россией и Азербайджаном

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