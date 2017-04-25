«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»

Улан-Удэ, , 14:49 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов по итогам совещания с министром транспорта России Максимом Соколовым заявил, что республика получит на дорожное строительство в нынешнем году порядка 6 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

«Мы имеем беспрецедентный уровень поддержки дорожного строительства, — отметил Цыденов. — На федеральные дороги, расположенные в Бурятии, направляются более 4,5 млрд рублей, а учитывая субсидии на республиканские дороги, сумма составляет около 6 млрд из федерального бюджета на развитие дорожной сети. Поэтому наша искренняя благодарность министерству транспорта за такую позицию в отношении Бурятии».

На совещании с участием представителей Федерального агентства по туризму, Федерального агентства морского и речного транспорта, Управления аэропортовой деятельности Федерального агентства воздушного транспорта, членов республиканского правительства, рассматривались вопросы развития транспортной инфраструктуры и туризма. В том числе — поддержка внутриреспубликанских и межрегиональных авиаперевозок, водных транспортных путей и другие вопросы. Максим Соколов сегодня также осмотрел ход строительства взлетно-посадочной полосы длинной 3,4 км, которая строится на федеральные средства (3,9 млрд рублей) и уже в следующем году должна принимать самолеты всех типов.

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Политолог Анатолий Савостин считает, что «уровень беспрецедентности» Минтранса обусловлен рядом обстоятельств, в том числе грядущими выборами. «Не стоит забывать, что Цыденову в сентябре предстоит участвовать в выборах главы республики, поэтому сейчас регион получает ряд бонусов, в том числе и относительно щедрое федеральное финансирование, — говорит эксперт в интервью ИА REGNUM. — Думаю, поток щедрот к концу года иссякнет, но хотя бы ряд проблем будет закрыт, что уже хорошо. Также напомнил бы читателям, что нынешний и. о. главы республики в прошлом был заместителем Соколова, это, наверное, тоже сказалось на уровне диалога и уровне поддержки Бурятии».

«Думаю, до выборов на Бурятию прольется поток федеральных щедрот, — продолжает Савостин. — За пару месяцев республиканским властям удалось заручиться поддержкой Москвы по ряду вопросов. В частности прозвучало обещание возобновить развитие особой экономической зоны «Байкальская гавань», снизить тарифы на электроэнергию. На все это требуются деньги, и под выборы их, видимо, готовы выделить из федерального бюджета».

Напомним, Алексей Цыденов был назначен исполняющим обязанности главы Бурятии в феврале нынешнего года. Он сменил на этом посту Вячеслава Наговицына, который досрочно ушел в отставку. До назначения 40-летний Цыденов несколько лет был заместителем министра транспорта России.

Выборы главы Бурятии состоятся в Единый день голосования 10 сентября.