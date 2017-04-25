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В Латвии обсудили упрощение процедуры получения гражданства

Политика

Но дальше очередного разговора дело не пошло

Рига, 25 апреля 2017, 15:02 — REGNUM  Ряд депутатов Сейма Латвии выступили с инициативой упрощения процедуры получения гражданства страны. Соответствующая договоренность была достигнута среди членов Управления по натурализации, сообщает газета Latvijas avīze. Но, как и прежде, особой поддержки эта инициатива не получила, так как, по мнению большинства, «нынешний порядок натурализации считается достаточно простым и доступным».

Так, один из инициаторов идеи, депутат от «Единства» Хосам Абу Мери заявил, что по причине медлительности процесса натурализации было бы правильно автоматически предоставлять гражданство людям в возрасте. В свою очередь депутат от «Согласия» Артур Рубикс считает, что гражданство Латвии необходимо присвоить всем негражданам, даже тем, кто этого не хочет.

Против этого традиционно выступило праворадикальное Национальное объединение. «Не вижу никаких причин для упрощения этой процедуры. Возможно, в отдельных случаях процесс натурализации мог бы быть более эластичным, однако в целом он и так достаточно прост», — заявил председатель Комиссии Сейма по гражданству Илмар Латковскис. Он также считает, что медленные темпы натурализации нельзя брать за аргумент в пользу упрощения этой процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году Совет столетия Латвии в лице бывших президентов страны выступил с предложением сделать для неграждан «особый подарок» — автоматическое предоставление гражданства. Эта инициатива вызвала резкую реакцию в среде национально-ориентированных политиков, что сделало невозможным ее дальнейшее обсуждение.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую часть своей жизни. Из 700 тысяч неграждан, только 144 тысячи человек получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблема неграждан: процесс натурализации в Латвии остановился

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Миграция, гражданство, паспортизация
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