В правительстве Прикамья кадровые изменения: назначен новый вице-премьер

Пермь, , 14:45 — REGNUM В Пермском крае кадровые изменения в региональном правительстве. На должность заместителя председателя правительства назначен Антон Удальев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Сегодня, 25 апреля, врио губернатора Максим Решетников представил нового сотрудника членам правительства и главам муниципальных образований. Новый вице-премьер займется курированием сферы ЖКХ и деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края.

«Основными задачами, поставленными главой региона перед новым зампредом правительства, являются наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также контроль сокращения долгов за газ в регионе», — сказали в пресс-службе администрации.

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Стоит отметить, что тема кураторства для Антона Удальева не новая. Ранее он занимал должность главы УФАС по Пермскому краю. Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе в конце зимы 2017 года работала комиссия ФАС РФ. По итогам проверки (совместной с краевым УФАС) руководитель Управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин охарактеризовал состояние местной службы по тарифам как бардак.

Справка.

Антон Удальев родился в 1983 году. Закончил юридический факультет Пермского государственного университета.

Работал в краевом министерстве торговли, Агентстве по управлению имуществом Пермского края. В 2009 году был назначен заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. С 2013 года — исполняющий обязанности руководителя Пермского УФАС России.

Женат, воспитывает троих детей.