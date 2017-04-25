Психиатр из США указал на признаки «психического заболевания» Трампа

Вашингтон, , 14:47 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки опасного умственного расстройства, угрожающего выживанию американского общества, заявил психиатр из Йельского университета, сообщает The Independent.

По мнению бывшего научного сотрудника института Гарварда и бывшего старшего ординатора одной из больниц штата Массачусетс, доктора Бэнди Ли, сделанное ею заявление ни в коем случае не мотивировано политически. В своем интервью изданию она встала на защиту экспертов, выступивших на организованном ею мероприятии, участники которого назвали президента США «опасным» и «находящимся в бреду».

«Утверждать, что у г-на Трампа есть психически нарушения, не значит морально осуждать его или обвинять его в чем-либо», — отметила Ли. «Это не должно использоваться в качестве политического оружия против него, но лишь стать предостережением, как в случае с любым медицинским нарушением, которое может негативно повлиять на способность того или иного человека осуществлять свои функции во власти».

»Я в действительности напугана политизацией этого вопроса. Мы бы не стали выдумывать, что кто-то болен раком или страдает той или иной инвалидностью. К психическому здоровью нужно относиться так же», — подчеркнул медик, заявив, что она поднимает этот вопрос для преодоления «пятна позора, связанного с психическими заболеваниями».

«Многие из нас действительно считают, что Трамп должен пройти осмотр для оценки реальной степени его нарушения. Об этом не стоит говорить с беспечностью и необоснованность», — считает Ли.

Настоящая опасность заключается, считает психиатр, в нестабильности, непредсказуемости и импульсивности нового главы Белого дома. Так, он пошел на своего рода провокацию по отношению к Северной Корее.

«Он внезапно, импульсивно нанес удар по Сирии, а затем применил «матерь всех бомб». Выражение удовлетворения [Трампа] от демонстрации силы вызывает крайнюю обеспокоенность», — заявила она, добавив, что не стала бы говорить, если бы угроза существования нации не была столь значительной.