Григорий Гаранин, , 15:46 — REGNUM

На минувшей неделе Казахстан жил обсуждением латиницы, русского языка и подготовки к празднованию Дня Победы. Все темы вызывали активные дискуссии и даже ожесточенные сражения в социальных сетях.

Et fumus patriae dulcis

Занявшийся на позапрошлой неделе огонек обсуждения перехода Казахстана на латиницу на минувшей неделе превратился в бушующий огненный смерч. Дискуссии на эту тему не звучали, пожалуй, только из утюга.

Напомним, 12 апреля в казахстанских СМИ вышла статья президента страны Нурсултана Назарбаева, в которой он поручил осуществить перевод казахского языка на латиницу.

Об отказе от кириллицы в Казахстане говорят уже давно. Да и срок — перейти на латиницу к 2025 году — президент озвучил еще лет 10 назад. С тех пор эта тема периодически поднимается, каждый раз вызывая бурю общественного обсуждения.

И на этот раз все идет по традиционному сценарию. Есть сторонники, есть противники, есть те, кому абсолютно все равно.

«Если говорить о холодке, то в последние дни он явственно пробежал между Россией и Казахстаном. Программная статья Нурсултана Назарбаева, в которой конкретизировано затрагивалась тема перехода казахского языка на латинскую графику, вызвала настоящую истерию в российских СМИ и среди экспертного сообщества нашего северного соседа.

Отказ Казахстана от поддержки российской блокировки проекта резолюции Совбеза ООН по Сирии также не добавил теплоты и крепости дружеским объятиям Акорды (резиденция президента Казахстана) и Кремля. Впрочем, небольшие размолвки между испытанными союзниками — вполне нормальная вещь и имеют преходящий характер, и реагировать на данный факт следует более сдержано, чем это было в некоторых российских СМИ, охваченных угаром информационной войны против всего мира. Наши страны связывает слишком многое в военно-политической и экономической сферах, историко-культурной и научной области, и никто не собирается такими связями пренебречь или пожертвовать. По крайней мере, в течение ближайшего пятилетия», — высказался на эту тему казахстанский политолог Султанбек Султангалиев.

Аналогичную позицию выразил в интервью информационно-аналитическому центру другой казахстанский политолог Ерлан Карин:

«Реформу языковой графики надо рассматривать исключительно с модернизацией самого казахского языка. Подчеркну, это касается только графики. Мы переходим не на какой то другой язык, а всего лишь модернизируем графику, впервые внедренную, кстати, еще в советское время. И тот факт, что практически все тюркоязычные государства (Азербайджан, Туркмения, Узбекистан) уже давно перешли на латинский алфавит, свидетельствует о том, что латинская графика более точно отражает фонетический строй тюркских языков, к коим относится казахский. Да и потом, разве переход на латинскую графику повлиял на внешнеполитический курс этих стран?! То есть, если вдумчиво и без эмоции подойти к вопросу перехода на латинскую графику, то очевидно, что это вопрос исключительно функциональности и практичности самого языка. Никакой политики, а тем более геополитики здесь нет. Казахстан фактически одним из последних из тюркоязычных государств принял решение о смене графики. Да, переход на латиницу — это цивилизационный выбор. Выбор в пользу открытого и глобального мира с тем, чтобы казахский язык получил новую динамику в своем развитии, ее популяризации», — полагает Карин.

Между тем, по словам переводчика, филолога и преподавателя Анатолия Черноусова, нельзя просто взять и перейти на латиницу, нужно решить, как именно будет передаваться тот или иной звук.

«Кириллический алфавит, который мы сейчас используем, довольно нерациональный. Он содержит множество ненужных букв, вроде твердого и мягкого знаков и буквы Ё. А некоторые звуки казахского языка записываются очень странно. Например, есть буква Щ. Она в казахском алфавите обозначает долгий звук Ш, например, в слове «ащы». В то время как слова типа «шебер» пишутся через Ш, хотя, произнося слово, мы фактически говорим «щебер». Я не утверждаю, что надо писать через Щ, но само по себе существование таких странных вещей говорит о том, что алфавит не доработан, его нужно перерабатывать. Кроме того, есть исследования, которые утверждают, что буква И в казахском языке имеет от трёх до восьми разночтений. Ты пишешь И, а читаешь в разных позициях разные звуки. Это проблема, которую нужно решать. Можно, конечно, так и оставить, в разных языках есть разные допущения. Например, буква О в русском языке тоже пишется и читается по-разному. Мы же не пишем «карова», хотя произносим так, ну или почти так. Это всё должно быть продумано»,­ — заявил Черноусов в интервью «Информбюро».

При этом эксперт уточняет, что речь не идет о том, чтобы просто писать слова латиницей вместо кириллицы.

«Переход на латиницу многим представляется, как замена одних букв другими. Особенно забавно это смотрится в социальных сетях, где пользователи выкладывают посты типа: «Я придумал, это будет выглядеть вот так. И берут просто современный алфавит и переписывают латинскими буквами. Если бы кто-нибудь написал в соцсетях, что он сейчас быстренько, на коленке, может собрать адронный коллайдер или ядерный реактор, то все бы ужаснулись и решили, что человек с ума сошёл. Но когда кто-то на коленке сляпал новый алфавит для казахского языка, люди говорят, что да, мол, нормально. И ещё начинают рассуждать, насколько это применимо», — уверен Черноусов.

В свою очередь писатель, автор учебного пособия «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков уверен: как бы ни было страшно переходить на латиницу, но другого выхода нет:

«Почему? Хотя бы потому, что перейдя на латиницу, мы, как и все другие этносы, будем приближать к своей фонетике слова, заимствованные из других языков. А записывая своей графикой, мы уже будем считать их своими, казахскими словами, но с иностранным корнем. Создавать свои слова так, как это делается во всех других языках. Сейчас, когда мы практически все новые слова берем из русского языка и остаемся на кириллице, это не представляется возможным. Казахский язык сейчас выглядит как какой-то симулякр русского, особенно в том, что касается городской лексики», — пишет Тасибеков.

Тем временем, газета «Курсив» решила не ограничиваться только казахстанскими экспертами и собрала с интернет-просторов мнения российских политологов:

«Отказ Казахстана от кириллицы, похоже, будет восприниматься частью российских элит как предательство. Почти такое же, как и отказ Казахстана голосовать в Совбезе ООН солидарно с Россией, блокировавшей резолюцию по Сирии». «Принимая решение о переходе на латиницу, власти Казахстана не стремились к сближению с Турцией и тюркским миром. На мой взгляд, это вызвано внутриполитическими соображениями. Такой шаг позволит президенту Назарбаеву получить поддержку той части населения и элит, которая стремится отделиться от «русского мира» и ценит национальную самоидентификацию», — приводит газета высказывания Аркадия Дубнова из интервью «Коммерсанту».

»Переход на латинскую графику означает более плотное вхождение Казахстана в тюркоязычный мир, присоединение к тюркскому проекту. Тут есть одно неприятное последствие. Ко всем странам Великого Лимитрофа можно применить астрономическую аналогию — «когда малая планета или комета покидает поле тяготения Юпитера и переходит в поле тяготения Солнца, она неизбежно деформируется и разрушается». Ничего личного, это просто филология с астрономией!» — это уже мнение Юрия Солозобова.

Как правило, оговорки российских экспертов а-ля «ничего личного», тем более сказанные в конце комментария, казахстанским обществом попросту не воспринимаются. Поэтому неудивительно, что ответ на «истерию в российских СМИ» последовал незамедлительно:

«Предательство российских интересов, «уход в орбиту Запада», крах «русского мира» в Казахстане — какую только ахинею не несли в эти дни в наш адрес всевозможные публичные российские деятели. Почему перевод казахской письменности на латиницу должен как-то касаться России и тем более «русского мира»? Каким боком?! И какая, простите, политика? Может быть, там у них в русской глубинке кто-то чего-то недопонял? Может быть, какие-то необразованные люди, насмотревшись телевизора, с похмелья решили, что у нас тут русский язык кто-то собирается переводить на латинский шрифт? Но помилуйте, по телевизору там у них выступают люди вроде бы здравые, неглупые и интеллигентные. Политологи, писатели и даже какие-то политики. Помилуйте, батенька! Вы случайно не перепили, ведь это про казахский язык речь! Это же никого, кроме казахов, собственно, не касается! Тот, кто у нас не читает по-казахски кириллицей, он точно так же не будет читать на казахском и латинскимибуквами. И ничего, проживёт при этом нормально, ведь Казахстан его родина. Везде на русском можно объясниться, заявление написать, кредит оформить, справку у врача… Хоть в самом далёком ауле его поймут, обогреют, накормят, спать уложат, да так, что ещё в гости захочет приехать… Языкового барьера у нас в Казахстане нет и не было. Конституцией, между прочим, гарантирован и чётко закреплён статус русского языка: он у нас официальный, он у нас язык межнационального общения. Так что помилуйте, батенька, уважаемый московский дяденька! О чём, собственно, спич?» — разразился сарказмом портал 365info.

Однако одними попреками, мол, не суйте к нам свой нос, дело не обошлось. Автор текста далее переходит к размышлениям на тему, почему казахи стали такие алчные, хамовитые — не как встарь, в общем.

«Язык великого Абая — это тот единственный оставшийся у народа культурный и нравственный стержень, та последняя скрепа, которая не дала полностью утратить свою идентичность в советскую эпоху. Хотя утрачено было многое. И процесс этот, к сожалению, продолжается. К чему приводит потеря идентичности, мы видим вокруг себя каждый день. Повсеместное хамство, алчность и бесконечные «понты». Ложные ценности, которые стали доминировать, когда «статус — всё», и ради статуса ты готов заложить всё и вся. Когда огромные свадьбы организуются в кредит, и в кредит покупаются дорогие «Лэндкрузеры», а потом заплатить нечем, и идёшь побираться у родственников… Это давно уже «наше всё», хотя оно на самом деле совсем и не наше. Эта безответственность за свою жизнь, готовность воровать, взятки брать… Эта тотальная потеря уважения и самоуважения, когда напиться пьяным и за руль — без проблем. Нормальному казаху такое немыслимо даже вообразить, но у нас теперь есть и такие, которые запросто могут повысить голос на родителей, могут даже и маму гадким словом назвать… Чьё это влияние — «русского мира» ли или мира западного, не столь важно», — пишет автор, явно намекая, кто виноват в деградации нации. Раз уж речь в статье идет об уходе с кириллицу на латиницу, то, значит, не западный мир оказывает такое тлетворное влияние на «нормальных казахов».

Status quo

Вообще русский язык в Казахстане (в том числе и кириллица) уже давно имеет не столько статус языка межнационального общения, сколько неофициальный статус «мальчика для битья». Как уже неоднократно отмечало ИА REGNUM в своих еженедельных обзорах казахстанских СМИ, буквально ни дня не проходит, чтобы не вышла статья о тлетворном влиянии великого и могучего на казахскую идентичность. И вполне логично, что после начала обсуждения перехода на латиницу статьи эти участились.

Причем казахоязычные СМИ, исчерпав все аргументы на эту тему и изрядно выдохнувшись, стали прибегать к небольшим хитростям — перепечаткам статей с иностранных ресурсов: показать, что и на Западе о русском языке невысокого мнения.

Так на минувшей неделе, к примеру, поступил казахоязычный портал qazaquni.kz.

«Из-за стремления бывших советских республик укрепить языковую независимость, за последние 20 лет русский язык системно теряет былой авторитет на постсоветском пространстве. Об этом пишет газета Financial Times», — цитирует портал qazaquni. kz статью Стива Джобсона. — Ослабление влияния русского языка происходит несмотря на усилия президента России Владимира Путина сохранить статус державы и показывает слабеющее влияние Москвы. Сфера применения русского языка сужается в первую очередь в Казахстане. Если в 1994 году в стране 33,7 процента жителей говорили дома на русском, то по данным 2016 года, этот показатель составил 20,7 процента. В Эстонии и Латвии схожая ситуация, по сравнению с 1994 годом число русскоязычных сократилось на 10 процентов. На Украине этот показатель с 33,9 процентов в 1994 году сократился до 24, 4 процента в 2016 году. Только в Белоруссии более 50 процентов населения постоянно использует русский язык, их доля составила 71 процент в прошлом году. Газета опирается на данные ООН и исследовательского центра Euromonitor International».

Судя по всему, исследование эксперты ООН проводили где угодно, но только не в Алма-Ате. Потому что, согласно результатам другого исследования, проведенного общественным антикоррупционным советом при алма-атинском городском филиале партии «Нур Отана», чиновники, работающие в Алма-Ате, предпочитают русский язык казахскому и ни в какую не хотят учить государственный язык.

«Средний показатель посещения по казахскому языку составляет 60%. В то время как по английскому — 65%. Посещаемость более чем 80% показывают лишь аппараты акимов (глав администраций) Бостандыкского, Жетысуского, Турксибского районов и управление ГАСК (государственный архитектурно-строительный контроль). А управление сельского хозяйства, сотрудники которого имеют самые низкие по городу показатели по возможности вести делопроизводство на госязыке, вообще не посещают занятия. В управлении экономики и бюджетного планирования только 14% сотрудников обучаются казахскому языку, в управлении энергетики и коммунального хозяйства — 10%, а в управлении по делам религий только 3%», — сообщила член алма-атинского филиала партии «Нур Отан» Меруерт Муканова на заседании совета.

Кроме того, на том же заседании было отмечено, что алма-атинские чиновники не только не хотят учить и говорить на казахском языке, но и писать на нем отказываются.

По данным «Нур Отана», только 46% входящей и 62% исходящей корреспонденции в 2016 году было составлено на казахском языке. Меньше всего документооборот на казахском языке у управления земельных отношений — 33%, у управления госинспекции труда и миграции — 29%, управления природных ресурсов и природопользования — 20%.

«Данные обстоятельства указывают, что управлением по развитию языков не предприняты меры по обеспечению 100-процентного перехода делопроизводства на государственный язык, механизм мотивации руководителей госорганов вести документооборот на казахском языке отсутствует», — резюмировала Муканова.

Но в таком отношении алма-атинских чиновников к госязыку нет ничего удивительного. Президент Нурсултан Назарбаев сам зачастую предпочитает великий и могучий, особенно когда нужно кого-нибудь отругать. Так случилось и с акимом (мэром) Астаны Асетом Исекешевым, когда он попал под горячую руку президента во время осмотра объектов выставки «EXPO-2017», которая открывается в июне в Астане.

«Вот туда туристы пойдут, сфотографируют и покажут всему миру. Лицо помыли, а задница вся дырявая. Давайте работать глубже. Асет Орентаевич большой опыт приобрел в министерстве (до назначения на пост акима Астаны Асет Исекешев работал министром по инвестициям и развитию — ИА REGNUM), много лет работал. Я ждал, когда ты накопишь этот опыт и покажешь, как хозяин этого города. Сколько культурных объектов, центров — никто не управляет ими. Они пустуют. Деньги не зарабатывают. Вместе с министром (культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы — ИА REGNUM ) ни хрена не делаете вы», — продемонстрировал Назарбаев подчиненным отличное владение русским языком.

К слову, это словосочетание у Назарбаева — одно из любимых. Если покопаться в интернете, можно найти несколько видеозаписей разных годов, на которых президент Казахстана, распекая чиновников, бросает им в лицо: «вы ни хрена не делаете». Но, судя по всему, эти распекания, выражаясь словами Нурсултана Абишевича, ни хрена не работают…

И не друг, и не враг…

Критиковать президента за использование русского языка никто не осмелится. А вот на всех остальных эта индульгенция не распространяется. К примеру, известную казахстанскую певицу, Бибигуль Тулегенову (советская оперная певица, народный артист СССР, герой социалистического труда — ИА REGNUM ) недавно осудили за то, что поздравила певца Димаша Кудайбергенова со вторым местом на китайском конкурсе «I am a Singer» на русском языке.

Как сообщает казахоязычный портал gu-gu.kz, ответсекретарь общественного фонда «Государственный язык» Нуржан Ошанбеков был очень раздосадован этим фактом.

«Уважаемая Бибигуль Ахметовна! Вы могли хотя бы в этот момент Димаша поздравить на казахском языке», — заявил Ошанбеков.

Казахский поэт и журналист Казыбек Иса, поддержавший Ошанбекова, в выражениях и вовсе не стеснялся:

«Димаш в полуторамиллиардном Китае говорит на казахском языке. А Бибигуль, находясь у себя в стране, говорит на языке бывшего хозяина страны — России. Самое страшное, что она думает, что это ее родной язык. Язык народа, который поднял ее на высоту, не волнует ее. Это ужасно, что она говорит в своей стране на чужом языке, а говорить в Москве на казахском ей даже в голову не придет. Это два представителя двух эпох. Сын и раб!» — приводятся слова журналиста в статье «И среди известных персон немало рабов».

И как тут не вспомнить вышеприведенные сетования журналистов на то, что в Казахстане утеряно уважение к старшим. Бибигуль Тулегеновой 87 лет.

К России у казахстанской интеллигенции отношение и вовсе неоднозначное. Подавляющее большинство считает ее источником всех проблем, как в прошлом, так и в настоящем:

«На первый взгляд кажется, что у Казахстана, ведущего многовекторную политику, достаточно союзников и сторонников: СНГ, тюркский мир, мусульманские страны и другие. Но с другой стороны, нужно помнить: «Друг познается в беде», — иначе это может привести к катастрофе. Несомненно, Казахстан на пути сохранения своей независимости должен опираться лишь на свои силы. Поэтому нужно сделать выбор: на кого опираться, а от кого держаться подальше. Это нелегкое решение, но без этого не бывает большой политики. Официальная Астана должна требовать от любого государства равноправного отношения, уважения независимости страны, ее культуры и судьбы. Это требование времени. В середине апреля в Бишкеке Путин заявил: «Мы будем подавлять цветные революции не только в России, но и у соседей!». Это говорит об угрозе: если члены Евразийского союза будут проводить неугодную Москве политику, то будет применяться сила. Поэтому для нас главное: сделать правильный выбор и не дать повториться интервенции. Наш выбор: присоединиться к группе Путина, Асада, Ким Чен Ына, хезболловца шейха Насроллы, или влиться в ряды цивилизованных стран. Третьего не дано», — пишет политолог Расул Жумалы в статье «Кто настоящий союзник казахов?», опубликованной в казахоязычной газете «Жас Алаш».

Впрочем, российские госструктуры и сами порой способствуют разжиганию агрессии по отношению к России. К примеру, Роскомнадзор недавно прислал уведомление актюбинскому медиахолдингу «РИКА», в котором потребовал удалить с сайта февральскую публикацию, в которой рассказывалось о том, как житель Актюбинской области пытался покончить с собой в здании районного отделения внутренних дел. В публикации указывался способ, которым этот человек пытался совершить суицид. И в этой публикации казахстанского СМИ Роскомнадзор увидел признаки того, что «данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства» и нарушает российское законодательство. Ведомство пригрозило актюбинскому сайту блокировкой на территории России.

«Они (РИКА) не обязаны выполнять предписание чужого государства. Юрисдикция России не распространяется на Казахстан. На их месте я бы сформулировала конкретное сообщение в Роскомнадзор: по каким признакам они определили, что это пропаганда. Надо показать несостоятельность этих требований. Но раз уж Роскомнадзор взял «под колпак» этот конкретный сайт, то им надо сделать выбор: терять из принципа российскую аудиторию или пожертвовать этой расхожей информацией. В последнем случае всегда есть риск того, что тем, кто направил это предписание, это понравится, и такие просьбы будут сыпаться по любому поводу и не только в адрес «РИКИ», — прокомментировала требования Роскомнадзора председатель фонда «Адил соз» Тамара Калеева.

«Почему российское ведомство вмешивается в дела Казахстана, чего-то требует? Эту логику можно развить до обратного. Вот я сейчас пойду в прокуратуру, и буду требовать, чтобы российские СМИ удалили все материалы про переход на латиницу. Так можно до маразма дойти», — в свою очередь рассуждает о действиях Роскомнадзора казахстанский политолог Айдос Сарым.

Тем временем отношения между Казахстаном и Россией подвергаются еще одному испытанию, гораздо более серьезному. Речь идет о том, что ежегодно в канун празднования Дня Победы в Казахстане поднимается волна публикаций на тему «А наш ли это праздник?».

Этот год не стал исключением.

Казахский поэт Мырзан Кенжебайопубликовал на сайте qamshy. kz статью под заголовком «В Казахстане настало время отменить 9 мая».

«За 25 лет независимости ничего не сделано для избавления сознания от советско-российской пропаганды. На самом ли деле наши отцы и деды воевали в те годы по доброй воле со словами: «За Москву!», «За Сталина!»? Как наказывались те, кто не хотел идти воевать? Когда отмечалось 70-летие Победы, к этому празднику не присоединились узбеки, кыргызы, туркмены, азербайджанцы, таджики, даже братский с россиянами белорусский народ. Несмотря на то, что грузин КАНТАРИЯ был одним из тех, кто водрузил советский флаг на Рейхстаге, и несмотря на то, что СТАЛИН был грузином, Грузия давно отказалась от этого праздника. 9 мая в Германии День траура. Правильно ли день траура в одной стране считать праздником в другой? Наши соседи в регионе, Украина, Грузия, Прибалтика давно уже не отмечают 9 мая День победы. Только мы все доказываем свою преданность России. Но мы должны помнить, что родина у нас одна — это казахская земля, а Москва — не сердце нашей Родины», — пишет Кенжебай.

И эта публикация — далеко не единственная.

Впрочем, в стране есть еще много людей, для которых 9 мая — это праздник со слезами на глазах. И их выступления, подобные статьям Кенжебая, возмущают.

«Таких ультра-националистов надо привлекать к уголовной ответственности. Это недопустимо. Считаю, парламентариям необходимо подготовить конституционный законопроект: за искажение и издевательство над историческими фактами в истории Великой Отечественной войны привлекать к уголовной ответственности. Они сейчас распоясались, никакой на них управы нет. Демократия — это не вседозволенность, есть рамки, грани, в истории есть такие вещи и моменты, исторические даты, которые касаются не только истории казахского народа, но и истории всего мира. Преступления фашизма против человечества доказаны, они не должны повториться, а для этого необходимо хранить память о войне и знать историю. В честь 70-летия Великой Победы, когда президент Назарбаев встречался с ветеранами, он сказал: дорогие наши ветераны, без вашего героизма, без вашего подвига не было бы сегодняшнего независимого Казахстана! Кто против таких слов президента? Какой индивид, какой разгильдяй может допускать вольнодумство? Это кощунство надо законодательно прекратить, иначе такое мышление будет охватывать следующие поколения. Учитывая большой вклад казахстанцев в дело Великой Победы, необходимо уважать историю, память павших в борьбе за мир», — отреагировал на статью Кенжебая доктор исторических наук, профессор, педагог, автор 25 трудов по истории Казахстана Тлеу Кульбаев.

Между тем Информационно-аналитический центр опубликовал мнения казахстанских политологов на тему: нужна ли в Казахстане национал-патриотическая партия?

«Для дискредитации националистов также необходимо слияние различных группировок в политическую партию. Позволить им создать и зарегистрировать национал-патриотическую партию ‑ и больше ничего в данном направлении делать не нужно. Наши националисты сами дискредитируют себя в глазах народа. Вся история националистического движения в Казахстане — это история внутривидовой борьбы непринципиального и личношкурнического характера с неизменными потягушками самолюбия, амбиций и интриганства. Там, где собираются три националиста, обязательно возникают четыре политические группировки. На мой взгляд, необходимо дать возможность показать народу истинное политическое лицо тех, кто под лозунгами защиты интересов казахского народа стремится просто дорваться до власти», — считает политолог Султанбек Султангалиев.

И другие новости

В завершение обзора приведем вкратце другие интересные публикации, вышедшие на минувшей неделе.

1. Казахстанские экономисты убеждают население страны в том, что китайская экспансия не страшна Казахстану.

«Почему в сознании казахстанцев китайцы несут священный ужас? Потому что едят острую еду и пишут иероглифами? Лично мне это непонятно. Огромная культурная держава почему-то проигрывает медийные битвы на раз, хотя сотрудничество с ней должно, наоборот, быть для всех привлекательным. Нам надо учиться у них, а не бояться. Мы должны построить сотрудничество с ними и сделать так, чтобы к нам приходили лучшие китайцы — это улучшит экономику страны. Национализм, который витает в воздухе, абсолютно беспочвенный, я считаю. Нет китайской угрозы — есть угроза неэффективных проектов с ними», — приводятся в статье слова экономиста Рустема Жансеитова.

2. В Казахстане резко активизировался процесс концентрации банковского сектора, в конце 2016 года — начале 2017 года 6 банков из 33 действующих на рынке заявили о возможном слиянии. После завершения процессов объединения более половины рынка (51% совокупного объема активов БВУ) будут контролировать два супербанка. Об этом сообщает ranking. kz.

3. В 2017 году Казахстан получит 16,7 млн тонн зерна, благодаря чему экспортный потенциал страны составит 7,4 млн тонн. Однако эксперты еще по итогам 2016 отметили риск падения спроса на казахстанскую пшеницу, связанный со снижением ее качества. В последние годы снижение качества пшеницы серьёзно ударило по ее конкурентоспособности. Это подтверждают данные «Продкорпорации»: до 2011 года урожай зерна в Казахстане практически полностью состоял из высококачественной пшеницы. В 2012—2014 доля зерна третьего класса на элеваторах составляла 70%, в 2015 — 65%, а в 2016 — лишь 45%. Обзор зерновой отрасли Казахстана в материале forbes. kz

4. Беглый казахстанский олигарх Мухтар Аблязов потратил 40 миллионов долларов (2,4 млрд руб.) на покупку куриных окорочков в бытность главой БТА-банка в 2008 году. Эти подробности всплыли на суде по делу Аблязова, который проходит сейчас в Алма-Ате.