Лавров назвал «лживыми» обвинения в поставках РФ оружия талибам

Москва, , 14:40 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лживыми и непрофессиональными заявления США о якобы поставках Россией оружия движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Об этом он заявил по итогам двусторонних переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером. Лавров напомнил, что такие обвинения звучат от американских военных — как от тех, кто находится в Вашингтоне, так и от тех, кто руководит группировкой США в Афганистане.

«Что касается заявлений о якобы поставляемых нами вооружений талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), <…> — непрофессиональные заявления, не основанные ни на чём», — сказал Лавров.

Доказательств в США, как обычно, не предъявили. Лавров выразил уверенность, что те, кто в США «получают деньги за то, чтобы доставлять руководству достоверную разведывательную информацию», прекрасно знают, что это «лживые утверждения».

Эти люди также знают, кто «вооружает и поддерживает ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» в Ираке, Сирии и в Афганистане, убежден Лавров. Он также добавил, что эти высказывания США нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от планов по смене режима в Сирии.

«Такие подозрения у нас появляются и укрепляются в последние дни», — сказал Лавров. Со своей стороны Москва будет противодействовать таким попыткам.