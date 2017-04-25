Верховный суд Турции отказался отменять результаты референдума

Анкара, , 14:40 — REGNUM Иск оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) об аннулировании итогов конституционного референдума в Турции отклонен. Такое решение, как передает местный телеканал NTV, принял Верховный суд Турции.

По данным телеканала, представители НРП предлагали организовать проверку правомочности решения Высшего избирательного совета (ВИС), который ранее отказался отменить итоги голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2017 г. в Турции прошел референдум относительно внесения изменений в конституцию страны, значительно расширяющих полномочия главы государства. Более 51% жителей страны проголосовали в поддержку данного законопроекта.

Представители оппозиции позже призвали к отмене результатов референдума из-за нарушений в ходе голосования, подтвержденных международными наблюдателями.

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