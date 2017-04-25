Рамзан Кадыров произвел кадровые изменения в правительстве Чечни

Грозный, , 14:37 — REGNUM В правительстве Чечни произошли кадровые изменения. Глава республики Рамзан Кадыров утвердил новую должность — заместителя председателя правительства, который одновременно будет исполнять функции министра финансов. На этот пост назначен Султан Тагаев, сообщили ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее новый вице-премьер руководил администрацией главы и правительства Чечни. Как отметил чеченский лидер, у Тагаева большой опыт работы в банковской системе, так как ранее он возглавлял региональное отделение Национального банка Южного главного управления ЦБ РФ.

Еще одна кадровая перемена в кабинете министров связана с уходом из правительства вице-премьера по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами Ислама Кадырова. Как отметил глава Чечни, тот переходит на работу в правоохранительные органы.

Кроме того, назначен руководителем казначейства по ЧР Усман Рассуханов. Ранее он занимал пост министра финансов региона.