Ереван, , 14:14 — REGNUM Для признания Турцией и другими государствами факта Геноцида армян в Османской Турции 1915 года необходимо, чтобы Армения развивалась, становилась сильным государством, а не выпрашивала признание у других стран. Такое мнение было преобладающим у армянских политиков, которые 24 апреля — в день памяти жертв Геноцида посетили мемориальный комплекс «Цицернакаберд» в Ереване.

24 апреля — день, когда нужно подводить итоги и строить планы, считает заместитель председателя партии Армянский национальный конгресс Арам Манукян.

«Историческая миссия нашей нации в том, чтобы исправить ошибки истории, установить справедливость. Если Геноцид не признан, значит, наши поколения не смогли добиться этого признания. Есть одно решение: только сильная Армения может быть гарантом признания Геноцида, иного решения нет», — сказал Арам Манукян.

По его словам, просить о признании факта Геноцида армян — это признак слабости.

«Нужно быть сильным, состоявшимся, чтобы другие были готовы признать твое справедливое требование. Однако Армения не идет по этому пути. Армения идет по совершенно иному пути. Ситуация, в которой мы сегодня оказались, — просто трагическая. Десять лет назад, нам приходилось проходить путь от большого Разданского моста до Вечного огня за 2 часа, сегодня мы проходим этот путь на 25 минут, так как Армению ежегодно покидает в среднем 50 тыс. человек», — отметил Арам Манукян.

По его мнению, годы независимости не использовались для укрепления Армении. «Мы стали сильнее только в хвастовстве и сжигании флага. Сжигание флага и оскорбления стали символом патриотизма. Министерство образования учит школьников ругать и оскорблять турок, путь прогресса — не в этом. Мы идем по неправильному пути развития, который не способствует признанию Геноцида армян», — резюмировал Арам Манукян.

Крупный армянский предприниматель, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян считает, что 24 апреля — это не только день траура, но и день объединения армянского народа.

По моему мнению, это также день борьбы за будущее армянского народа. «Нам нужно победить, укрепить экономику, обеспечить благополучную жизнь нашего народа, создать условия для возвращения на родину рассеянных по миру сограждан. Это будет самой большой данью уважения», — заявил Царукян.

По его словам, 24 апреля — день будущего Армении. «Это день борьбы за жизнь, чтобы мы смогли победить, развивать нашу экономику и стать сильнее, дабы обеспечить процветание нашей страны и народа, чтобы миллионы наших соотечественников, живущих за рубежом, смогли вернуться на Родину».

Депутат парламента Армении, председатель партии «Еркир Цирани» Заруи Постанджян также считает, что «сегодня было бы более эффективным, чтобы мы строили государство, развивали государственные институты, которые все еще недостаточно эффективно работают». Однако, по её мнению, сожжение флага Турции со стороны молодежи — оправдано, поскольку они имеют право выражать свой протест в такой форме.