Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников

Таллин, , 14:49 — REGNUM Эстонские пограничники конфисковали 10 шоколадок, на обертке которых было изображение советского Солдата-Победителя. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на эстонских гражданских активистов Алексея и Элину Есаковых. Они были задержаны для «выборочного» досмотра при попытке вернуться домой из России.

По словам Элины Есаковой, вся процедура заняла около двух часов:

«Два часа в душной комнате. Забрали Георгиевскую ленту и ленту с триколором, а также 10 подарочных шоколадок (извините, дорогие волонтеры и друзья). Вели себя грубо. Чек об оплате ленты не приняли как документ. Указать статью закона, где бы было бы указано, на основании чего именно этот груз им показался запрещенным к ввозу, не смогли», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook и добавила: «Это ж насколько они боятся нас, что отбирают даже ленточки и шоколадки, на которых нарисован солдат!!!»

Как сообщало ранее издание BaltNews. ee, гражданские активисты и антифашисты русской Эстонии постоянно подвергаются демонстративному обыску на границе при возвращении из России.

Как сообщил активист объединения «Российские Соотечественники Европы» и организатор акции «Бессмертный полк — Таллин» Алексей Есаков, после возвращения из Москвы, где он участвовал в парламентских слушаниях Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он был подвергнут «унизительной и тщательной проверке», которая длилась более 2,5 часов.

По его словам, им занимались двое людей в штатском и полицейский, которые не представились и не предъявляли своих документов:

«Вывернуто было всё, даже из кошелька вытащены были все карточки, визитки, чеки и т. д. Потом перешли к содержимому моих карманов, ну и, конечно же, телефоны». «Без телефонов, вещей и документов меня отвели в противоположный конец аэропорта, где проверили на наличие на руках, ногах и одежде следов взрывчатых веществ. Не получив нужного им результата, перешли к личному досмотру. Ощупали все швы одежды», — вспоминает Есаков.

Комментируя подобные неоднократные действия эстонских органов, организатор акции «Бессмертный полк — Таллин» Алексей Есаков заявил:

«По-моему, мы все уже сидим. Не вижу никакой разницы между нашим государством и колонией строгого режима. Сотрудники правоохранительных органов ведут себя с жителями страны так же, как надзиратели в тюрьме, а, может, и хуже…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учитывая историю репрессий и давления эстонских властей на организаторов марша «Бессмертный полк — Таллин» в мае 2016 года, активисты готовят предстоящую акцию заблаговременно. Организаторы внутренне готовы ко всякого рода «препятствиям» и возможным провокациям, которыми были так богаты подготовка и проведение марша 2016 года.

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