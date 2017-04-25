Вторник, 25 Апреля 2017 года
15:42:06 МСК

КНДР отметила 85 лет народной армии крупнейшими стрельбами — СМИ

Политика

На масштабных учениях в районе города Вонсан присутствовал лидер страны Ким Чен Ын

Дальнобойная артиллерия КНДР
Иллюстрация: 万花镜
Дальнобойная артиллерия КНДР

Пхеньян, 25 апреля 2017, 14:07 — REGNUM  Северная Корея отметила 85-ую годовщину основания Корейской народной армии самыми крупными в истории страны артиллерийскими учениями, сообщает агентства Yonhap со ссылкой на информированный источник в правительстве Южной Кореи.

По его словам, на масштабных учениях в районе города Вонсан присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. В стрельбах были задействованы от 300 до 400 единиц дальнобойной артиллерии.

Агентство отмечает, что прошедшие учения призваны продемонстрировать мощь северокорейских вооруженных сил в момент, когда на Корейском полуострове обострилась обстановка. При этом Пхеньян, видимо, отказался от проведения в ближайшие дни запусков баллистических ракет или ядерных испытаний.

Ранее в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк». Она присоединится к ударной группе авианосца «Карл Винсон».

ВМС США в своем составе имеют 4 атомных подводных крейсера, модифицированных под носители крылатых ракет. АПЛ были перестроены из первых стратегических подводных ракетоносцев типа «Огайо».

Как сообщало ИА REGNUM, ударная корабельная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» была направлена к берегам Южной Кореи 9 апреля 2017 года. Данное решение власти США объяснили подготовкой Северной Кореи к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: АПЛ «Мичиган» с «Томагавками» прибыла в Южную Корею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Венесуэла: число погибших выросло до 26
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная как и в Корее
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Экономика
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
ТаллинЭстония Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
25.04.17
Пост председателя правительства Астраханской области стал вакантным
АстраханьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
МоскваРоссия Изменения в Налоговом кодексе РФ Экономика
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
25.04.17
Сергей Гуркин«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Александр Белов«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
25.04.17
Подходы согласованы: цена на водку будет меняться один-два раза в год
МоскваРоссия Акцизы на алкогольную продукцию Экономика
NB!
25.04.17
Роль отца в семье: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
25.04.17
Обвал на складе в Липецкой области: под завалами могли находиться двое
ЛебедяньЛипецкая областьРоссия Производственный травматизм и охрана труда Происшествия
NB!
25.04.17
Старт ОФЗ для граждан: Выгоднее, чем депозиты
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
25.04.17
«Царь Николай II спаивает караульных офицеров»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
25.04.17
Лидер протеста в Самаре готов Меркушкину «бутылку поставить». Власть молчит
СамараРоссия Акции протеста в Самарской области Политика
NB!
25.04.17
Станислав ТарасовКто организовал нападение на базу афганской армии в Мазари-Шарифе?
МоскваРоссия Афганский фактор Политика
NB!
25.04.17
Чайка: За год число преступлений террористического характера выросло на 45%
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
25.04.17
Совфед 26 апреля обсудит отставку главного военного прокурора РФ
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
25.04.17
Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике
МоскваРоссия МИД России Политика
NB!
25.04.17
Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги
ВолгоградРоссия Развитие инфраструктуры учреждений культуры Экономика
ещё главное