КНДР отметила 85 лет народной армии крупнейшими стрельбами — СМИ

Пхеньян, , 14:07 — REGNUM Северная Корея отметила 85-ую годовщину основания Корейской народной армии самыми крупными в истории страны артиллерийскими учениями, сообщает агентства Yonhap со ссылкой на информированный источник в правительстве Южной Кореи.

По его словам, на масштабных учениях в районе города Вонсан присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. В стрельбах были задействованы от 300 до 400 единиц дальнобойной артиллерии.

Агентство отмечает, что прошедшие учения призваны продемонстрировать мощь северокорейских вооруженных сил в момент, когда на Корейском полуострове обострилась обстановка. При этом Пхеньян, видимо, отказался от проведения в ближайшие дни запусков баллистических ракет или ядерных испытаний.

Ранее в южнокорейский порт Пусан вошла атомная подводная лодка ВМС США «Мичиган», вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк». Она присоединится к ударной группе авианосца «Карл Винсон».

ВМС США в своем составе имеют 4 атомных подводных крейсера, модифицированных под носители крылатых ракет. АПЛ были перестроены из первых стратегических подводных ракетоносцев типа «Огайо».

Как сообщало ИА REGNUM, ударная корабельная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» была направлена к берегам Южной Кореи 9 апреля 2017 года. Данное решение власти США объяснили подготовкой Северной Кореи к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

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